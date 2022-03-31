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打第二劑補強針目前沒有急迫性 低免疫者較適合

編譯組╱綜合報導
該不該接種第二劑補強針，專家說要看個人狀況。（美聯社）
該不該接種第二劑補強針，專家說要看個人狀況。（美聯社）

為提高民眾抵抗新一波疫情的能力，聯邦食品藥物管理局（FDA）3月29日批准第二劑新冠補強針的授權。不過，許多民眾仍不清楚，究竟應不應該接種第四劑疫苗，何時才是適當接種的時機。

FDA授權，年滿50歲的民眾「可以」接種輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）第二劑補強針，但必須與第一劑補強針間隔至少四個月。不過，CDC並未正式「建議」民眾接種第二劑補強針。

聯邦疾病防制中心（CDC）也隨即更新指南，表示年齡較長者和免疫功能低下者可以接種第二劑補強針。CDC發言人指出，接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗和補強針的年滿50歲民眾，也可以接種輝瑞或莫德納的第二劑補強針。

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，隨著各地新增病例的減少，接種第二劑補強針的急迫性現在並不存在，但未來可能是需要的。不過，他無法確定何時才是適當時機。他說：「幸運的是，第三劑疫苗的保護力，是在新增病例數目減少時下降。」

舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）表示，由於還無法預測下一次病例激增何時會出現，接種第四劑疫苗的時間現在是一個策略問題，就像預測股市的走勢一樣，見仁見智。

FDA生物製藥評估與研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）主任馬克斯（Peter Marks）說：「如果是我的親戚，我一定會鼓勵他們接種第二劑補強針，因為新冠病毒對年滿65歲的年長者影響非常大，它已經讓美國這個年齡層1%的人離開人世。」

東灣州大（Cal State East Bay）公共衛生系系主任穆克吉亞（Arnab Mukherjea）表示，民眾不值得為何時該接種第四劑疫苗感受到壓力，只要在方便的時間去接種就可以，因為危險的新變種病毒隨時都可能出現。例如，傳播速度迅速的Omicron病毒，在南非造成病例激增不到兩周，就出現在美國。

瓦賀特提出一個他最近經常被人問到的問題：我年逾50，已接種了三劑疫苗，過去三個月內感染過新冠，我是否應該接種第二劑補強針？

今年滿65歲的瓦賀特表示，如果是他，他會先依賴上次感染獲得的免疫力，暫時不打第二劑補強針，但如果本地病例出現激增，他會在一到兩個月內接種第二劑補強針。

疫苗 FDA CDC

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