三女凶煞 路上無故砸毀他人車

洛縣婦女不知何時惹上3名女凶煞， 劈頭就將她的車砸爛。（ABC7截圖）

三名婦女因涉嫌日前在洛杉磯 縣貝爾市（Bell）攻擊一輛駕駛員在裡面的汽車 ，並砸碎其窗戶，已於近日被捕。這三名嫌犯的犯案過程曾被民眾拍攝的視頻捕捉到，並經由主流媒體播放，令很多人震驚。

根據ABC7電視台引用洛縣 警方，事件發生在3月24日（周四），在貝爾市的佛羅倫薩路（Florence Avenue）4600號街區附近。一個視頻顯示三名婦女跳出她們的車子，開始攻擊另一輛內有駕駛員的汽車。一個女人並開始用一個物件擊打汽車，摧毀了汽車的擋風玻璃。

據悉，受害人的汽車在被攻擊前，嫌犯曾有幾次有意地用車子去追撞她的汽車。受害人事發後指出，她有注意到追隨她的汽車，她當時是在接她已下班的妹妹的路上。她曾試圖擺脫尾隨她的汽車，但隨後事情仍然發生了。受害者表示她不認識作案的這三位女性。

三名女嫌犯是19歲的Maritza Vega和Evelyn Lopez ，以及20歲的Joceline Vega。事發時，嫌犯Joceline Vega的年幼孩子尚坐在她們汽車的後座。

警方稱，Lopez和 Vega在3月26日向警方投案， Vega則在家裡被捕。三名女嫌攻擊的背後動機仍在調查當中，她們面臨與襲擊有關的指控，包括使用致命武器攻擊，故意破壞和危害兒童。

據悉，三名女嫌被捕後已以保釋金釋放，目前全案已移交給洛杉磯縣檢察官辦公室處理。