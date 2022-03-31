洛市廢除入室出示疫苗接種強制令

洛市取消進入室內須提供疫苗接種證明的規定。（本報記者╱攝影）

洛杉磯 市議會3月30日（周三）以13比1票通過法令，廢除顧客進入室內場所和大型戶外活動須出示新冠（ COVID-19 ）疫苗 接種證明的強制要求。該法令並通過使用緊急條款，意味著只要洛市市長賈西提簽字，並由市書記官辦公室公布後即刻生效；如果沒有緊急條款，原來的措施將繼續30天有效。

市議員博寧（Mike Bonin）是唯一反對取消強制令的立法人員。他表示仍然擔心新冠 （COVID-19 ）可能捲土重來。「我知道感覺就像我們走出了困境，感覺恢復了正常。但是有新的變種和新的菌株」，他說，BA.2變種正在傳播，不知道一個月或兩個月後會是什麼情況。

洛市原來要求12歲以上的人在光顧室內餐廳、健身房、娛樂場所、個人護理機構和一些城市建築時，須出示疫苗接種證明。同時也要求參加5000人或更多人的戶外活動時，須出示疫苗接種證明或新冠測試陰性證明。

這項於去年11月生效的措施在執行上很不一致，因為大多須依賴企業來對顧客進行驗證。

市議會主席馬丁尼茲（ Nury Martinez ）介紹了這項廢除強制令的提案。他對反對廢除強制令的博寧的說法並非完全不認同，但認為市議會不得不重新審視強制令，因為「很不幸的是，我們必須學會和這種流行病共處」。但即使解除強制要求，洛市仍允許企業自願性的要求顧客提供疫苗接種證明。

另一方面，洛杉磯縣將於4月1日（週五）與加州政府宣布的做法一致，取消1000人及以上的室內大型活動比如像體育賽事或音樂會的參加者，須出示新冠接種疫苗證明或陰性測試結果。洛縣其實已經放棄民眾光顧在室內部分的酒吧、夜總會和休息室，或參加戶外大型活動時，須出示疫苗接種證明的要求。

但仍未放棄要求在醫療保健機構和集體護理機構的工作人員，必需提供疫苗接種或陰性檢測的證明。

儘管隨著感染和住院人數不斷減少，當局放寬了疫苗接種證明和室內佩戴口罩 的要求。但縣衛生局官員繼續敦促民眾採取預防措施防止病毒傳播，並指出 BA.2子變體正在慢慢開始在本地擴展，很可能在縣範圍內站穩腳跟，就像是在東海岸和其他國家看到的模式一樣，因此在人潮多的地方即使未要求強制戴口罩，最好還是戴上口罩。