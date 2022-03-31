比佛利山名店搶案5嫌被捕 都來自舊金山

逃到屋頂的嫌犯被捕。（電視截圖）

來自舊金山的五名男子涉嫌搶劫洛杉磯 縣比佛利山 Rodeo街的一家商店，並襲擊一名保安，29日被捕。

據比佛利山警局公共信息官Giovanni Trejo表示，28日晚近7時，多名嫌疑人進入靠近Wilshire大道的北Rodeo街200街區的一家商店，拿走了一些商店財物並逃跑。

當嫌犯逃跑時，其中一人還襲擊一名試圖阻止他們的商店保安。Trejo說，嫌犯跑到一輛等候的車輛旁，開車離開了該地區。比佛利山警局調查人員獲得了嫌疑車輛的車牌號，並在加州 公路巡警局的幫助下，於29日早上試圖攔截這輛被通緝的車輛。

嫌犯在短暫追捕後棄車逃跑，四名嫌犯隨後在在Windsor山被比佛利山警局的探員逮捕。被通緝車輛的司機還一度爬上Stocker街附近的Maymont街4900街區一棟房屋屋頂。比佛利山警局人員在加州公路巡警和洛杉磯縣警的協助下說服嫌疑人自首。

最終警方從一名嫌犯手中收回了一把上膛的手槍，比佛利山警局官員還設法追回了28日搶劫案中被盜的所有財產。另外，該店的保安受了輕傷。

嫌犯被確定為27歲的Kelvin Burton、21歲的Rodney Dewayne Moultrie Jr.、20歲的Dewan Lewis、33歲的Juandell Carnelius Joseph，和33歲的Antonio Lewis。據信嫌犯沒有參與比佛利山地區的任何其他搶劫案。