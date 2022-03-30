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「愛之光」婦女兒童大會安大略登場 授獎精英女性

記者張宏／安大略報導
「 Lights of love 愛之光關愛世界婦女兒童大會」日前在安大略舉辦。（記者張宏／攝影）
「 Lights of love 愛之光關愛世界婦女兒童大會」日前在安大略舉辦。（記者張宏／攝影）

「 Lights of love 」愛之光關愛世界婦女兒童大會日前在安大略舉辦，對各行各業精英女性授予「世界優秀女士獎」，同時通過舞蹈、禪舞、時裝走秀、音樂歌唱、朗誦和園遊會的形式，傳播對女性生活與創業的支持。

活動在各種公益攤位售賣和西班牙及中國舞蹈展開序幕，主辦方Phoenix韓表示，Lumcolor Center通過持續策劃主辦各類活動，將商業、藝術與慈善事業相互結合、搭建展示交流互助的平台。

主辦方Phoenix韓（右一）和來賓在台上。（記者張宏／攝影）
主辦方Phoenix韓（右一）和來賓在台上。（記者張宏／攝影）

美食家林慧懿出席發表演講，分享女性的高情商和高智商。她說，現在的世界親子教育太重要，希望女性不要只顧掙錢、玩樂忽視子女的教育，女性氣質不是技能，而是一種韻味和氣場，要通過眼神、笑容和站坐儀態來體現。

作為南加華裔女性代表的林慧懿（中）和僑領郭頌（左）也出席，林慧懿發表演講，分享女...
作為南加華裔女性代表的林慧懿（中）和僑領郭頌（左）也出席，林慧懿發表演講，分享女性的高情商和高智商。（記者張宏／攝影）

墨西哥駐洛杉磯總領館和中領館代表參與此次盛會。聖伯納汀諾縣縣政委員海格曼（Curt Hagman）、安大略市議員Ruben Valencia、西柯汶納市議員吳桐准(Tony Wu), 鑽石吧市議員劉珝林(Stan Liu)等人出席。

當天還設置藝術家術作品義賣環節，非物質文化遺產「蜀繡」傳承人周晏羽，作家、建築師張克群老師，黎錦世界非物質文化傳承人張炎分別展示藝術創作作品，且將所得將捐獻給保護關愛婦女兒童慈善公益組織。

當天還設置藝術家術作品義賣環節。（記者張宏／攝影）
當天還設置藝術家術作品義賣環節。（記者張宏／攝影）
當天設置藝術家術作品義賣。（記者張宏／攝影）
當天設置藝術家術作品義賣。（記者張宏／攝影）

教育 鑽石吧 墨西哥

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