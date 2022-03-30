酒店疫後復甦 休閒估比商務樂觀

疫情期間商務酒店需求下降。（示意圖：Unsplash）

新冠疫情 從2020年初爆發後，重創美國經濟，但隨著接種疫苗率提升，Omicron變種造成的重症率降低，各級政府逐漸取消與疫情相關的限制，各行各業陸續進入恢復期。儘管房產、貿易、電商等行業發展很快，但華人喜歡投資的旅館 酒店業還存在很大壓力。

亞太酒店集團執行董事江肖旻表示，酒店最大的困難是找不到員工，2022年會出現報復性旅行，恢復以往的生活方式，加上通貨膨脹對酒店業的影響，住房率跟房價 一定會上升。到了2022年第三季度，也就是7、8、9三個月，平均房價會上漲，超過2019年的房價，漲幅約19.6%-20%，可使用房間的利潤會恢復到疫情以前82%的標準。

「美國酒店業最大的變化是休閒酒店恢復較快，商務酒店需求下降，疫情改變了整個美國的旅遊習慣，包括工作方式，公司會避免不必要的商務會面，很多人都習慣了居家辦公。而經過兩年多疫情的封鎖，人們將出現報復性消費。」 江肖旻說。

他認為在酒店業的分類中，個體的非連鎖酒店和小型的連鎖酒店將恢復比較快，在2022年的夏天就會看到經濟型酒店有所起色，而高檔的豪華型的五星級或者大型連鎖酒店，情況就不那麼樂觀，估計到2024年才能恢復到較好的狀態。

此外，酒店業的管理方式也在變化，比如客人和員工不必接觸就能辦理入住進到房間，客人不必去前檯就能遠程付錢離開，客人和服務人員相互都不希望見到對方，而對長期居住的客房，從每天打掃變成三天打掃一次等。酒店業的經營會因技術進步而更加智能化，而這些改變在中小型酒店中會更快，所以恢復也比大型豪華酒店快得多。

大洛杉磯旅館同業公會創會會長楊茂生認為，大型旅館要恢復到疫情以前估計要兩年以後，假如說一直有新的疫情無法控制，那麼客源會受到相當大的限制。例如，最近有很多飛機航班被取消，客人來不了。

他認為酒店位置不同受到的影響也不一樣，比如一些華人區的中小型旅館，做的就是當地居民的生意，一旦有住家戶搬家、家裏要裝修、親戚朋友拜訪，或者附近的工程交通受阻，他們會選擇住在家附近的旅館，來度過短暫的時期，所以疫情影響就不是很大。

還有，海邊的大型旅館也不會受到很大影響，因為疫情期間很多人都希望遠離市區，去海邊人少的地方，周圍朋友稱海邊的旅館並不會受到很大影響。

而大型旅館無法很快恢復到2020年以前的情況，尤其是跟留學、商務、投資相關的旅館業，或者是客源來自國外，比如歐洲國家來的比較難以恢復。