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國泰公寓老人上街抗議房東無良 控居住環境惡化

記者丁曙╱洛杉磯報導
羅省中華總商會主席莊佩源反對某些人虐待老人家。（記者丁曙╱攝影）
羅省中華總商會主席莊佩源反對某些人虐待老人家。（記者丁曙╱攝影）

「解除蔡啟光（的職務）」斗大的漢字橫幅，29日掛在華埠國泰老人公寓（Cathay Manor）門廊上；約150位七老八十的華人居民出動，舉著標語、柱著拐棍、喊著口號、在人行道上遊行示威，要求拒絕無良房東、改善公寓環境、重視老人權益、調查資金帳目，活動得到了廣泛的同情，受到多家主流媒體重視。

影音來源：記者丁曙

集會由華埠公平發展會（Chinatown Community for Equitable Development，CCED ）組織，召集人之一邵思安（Annie Shaw）指出，國泰老人公寓的所有者和經營者蔡啟光（Don Toy），被洛杉磯市檢察長指控涉嫌犯有 16項違反健康和安全的輕罪，以及違反緩刑的額外指控。 當天原定在洛杉磯高等法院出庭應訊和認罪，因此，公寓老人們聲援檢察長指控蔡啟光，在事發現場組織了該項抗議集會。雖然接連幾場聽證會都被延後，但是，大家都相信正義一定會得到伸張。

華埠國泰老人公寓的老婆婆們上街遊行，要求改善居住條件。（記者丁曙╱攝影）
華埠國泰老人公寓的老婆婆們上街遊行，要求改善居住條件。（記者丁曙╱攝影）

羅省中華總商會主席莊佩源指出，該公寓的問題由來已久，不安全、不衛生、髒亂差，樓內老鼠蟑螂橫行，排水管道堵塞、電線裸露，公寓居住環境日趨惡化，特別是去年電梯停擺數周，很多老人家出入要爬十幾層樓梯，十分辛苦甚至危險。這些老人家已經到了風燭殘年，他們在人生最後階段應該過得安全舒適，絕不能被某些人虐待。

華埠國泰老人公寓的老爺爺們上街遊行，要求撤職查辦責任者。（記者丁曙／攝影）
華埠國泰老人公寓的老爺爺們上街遊行，要求撤職查辦責任者。（記者丁曙／攝影）

CCED義工張景雄指出，國泰公寓居民協會已多次反映情況，向政府官員和檢察官寫信請願，要求解除蔡啓光的物業經理職務，對國泰公寓的資金狀況進行查帳，調查蔡啟光違反管理規定，玩忽職守的瀆職行為，收回老人公寓的管理權限，並要求洛市檢察官在法律允許的最大範圍內起訴他。他指出，國泰老人公寓並非是蔡啟光的私人物業，該公寓得到了聯邦住房都市發展部（HUD）老年人支持性住房計畫的租金補助，照顧低收入長者。

在記者會上發言的代表還有老住戶譚汝衡、伍惠榮等人，要求不再被忽視，政府必須對國泰公寓和華埠低收入戶租戶負責，正視他們面臨的困境，解決問題。國泰公寓的所有權應歸屬於社區，繼續為低收入移民及老年人提供可居住和可負擔的住房。

華埠國泰老人公寓門廊掛出斗大的漢字，要求解除經營者蔡啟光的職務。（記者丁曙╱攝影...
華埠國泰老人公寓門廊掛出斗大的漢字，要求解除經營者蔡啟光的職務。（記者丁曙╱攝影）
華埠國泰老人公寓居民們新聞發布會，抗議該物業的所有者和經營者蔡啟光濫用職權。（記...
華埠國泰老人公寓居民們新聞發布會，抗議該物業的所有者和經營者蔡啟光濫用職權。（記者丁曙╱攝影）

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