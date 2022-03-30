老嫗後院外變遊民營垃圾堆 求助無用

遊民營地的物品多年來越來越多地堆積在Ponce的家後。（NBC）

洛杉磯 市聖費南度谷最老社區Pacoima的居民、88歲的祖母Stella Ponce，近年來對住家後院外變成遊民 營地感到頭痛，隨著遊民營地的物品逐漸堆積如山，並堆在她家的柵欄上，也越發感到挫敗，不得不求助當局協助。

據NBC4電視台報導，Ponce擁有這處房屋超過50年，屋後就是118號公路。但遊民包括自行車、衣服、家具、垃圾等在內的物品，就散落在高速路的路堤上，一些物品並堆在她的柵欄上。

這個遊民營地自2017年以來一直存在。她的家人們表示，他們曾試圖聯繫當局清理這些物品，但依舊堆積如山。「這地方正在後面堆積起來」，Ponce說，「遊民營變得越來越大。他們帶來了更多的垃圾」。

Ponce的孫子們也厭倦了不斷清理一些物品，並表示這引起營地居民的憤怒。Ponce住在這所房子53年，但如今她說她在那裡不再感到安全。

「我對加州 交通局的問題是，『你會允許你媽媽這樣生活嗎？』」，女兒 Sandra Ponce-Martinez說，「不會，那你為什麼指望我媽媽會這樣生活？」她說她聯繫過市政府，但被告知高速公路路堤是加州交通局的管轄範圍。