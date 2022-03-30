設計師李曦彩繪玻璃陶瓷展 金釉搶眼

華人設計師李曦（Cissy Li）。（記者張宏／攝影）

華人 設計師李曦（Cissy Li）的「歐洲女帽與玻璃陶瓷春季展」日前開幕，展岀其設計和製作的歐洲女帽、玻璃、陶瓷藝術品近400件。

這些展品全部都是李曦在疫情 期間創作，她說，玻璃製品的設計和製作是比較辛苦的工作，從買玻璃，到切割、打磨、設計和燒製，她全部自己來。

玻璃製作藝術品的時間非常長，平均一件作品要經過72小時以上燒製，最高溫度要燒到1500度。這次展岀的玻璃製品中，最為貴重的是由24K金釉彩來做的，在玻璃上採用金釉上彩，紅底金色特別受華人喜歡，而美國當地人則多選擇比較中性的顏色。

李曦設計的各種造型的玻璃製品。（記者張宏／攝影）

李曦的瓷器作品。（記者張宏／攝影）

每一件玻璃製品都是李曦親歷親為。（記者張宏／攝影）

現場還有李曦設計彩繪的各種瓷器展品，其中最為亮眼的是她設計的帽子。她表示，她設計帽子的風格和理念大多來自歐洲文化，除了傳統的英國絹花、羽毛，捷克的兔毛、水獺毛，她最喜歡的元素是俄羅斯和烏克蘭 的珠花，給帽子一下子增添珠寶的華貴和獨特個性。

2022歐洲比較流行羽毛，絹花珠繡的晚會帽子，和由貂毛、兔毛、羊毛等材料製作的毛料帽子。不過現在還是居家多一點，帽子偏向小巧素雅，沒有非常誇張。春季最受歡迎的顏色是粉紫色、綠色、藍色及黃色。

展覽從即日起至4月15日，參觀需事先預約。電話626-966-6999、626-808-1599。

李曦設計的各種帽子。（記者張宏／攝影）

李曦設計的各種造型的玻璃製品。（記者張宏／攝影）