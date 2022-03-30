我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

想擠進加州年收前1%排行榜 至少要74萬5314元

編譯組／綜合報導

每年收入要多少錢，才能晉身加州前1%最富有的納稅人？FOX 11電視台報導，根據SmartAsset.com數據，若住在加州，年收入至少要達74萬5314元，才能擠進前1%的排行榜。

SmartAsset數據顯示，全美收入最高的1%人士，都在美國主要城市所在的東部和西部沿岸地區。

統計指出，全美要達到前1%收入「門檻」最高的是康乃狄克州，約89萬6490元，麻州以81萬256元緊追其後，紐約則以77萬7126元排名第三，之後為新澤西以76萬462元，加州則排名第五74萬5314元。

若要達到加州前5%收入排行，年薪需達29萬1277元。

排名全美後五名的州，分別為西維吉尼亞州35萬212元，密西西比州36萬1462元，新墨西哥州38萬4427元、阿肯色州41萬1633元與肯塔基州41萬2836元。

這項研究，主要基於美國國稅局2018年收入數據，並依照美國勞工統計局（the Bureau of Labor Statistics），調整消費者物價指數（Consumer Price Index）為2021元。收入最高者，至少要繳納所在州25%所得稅。

加州 西維吉尼亞州 麻州

上一則

卡魯索成功改革南加大 競選洛市長：解決犯罪、遊民、腐敗問題

下一則

拜登擬徵超級富人稅 加州189位富豪將成對象

延伸閱讀

北加眾議員李天明提法案 補救殘障法對商家傷害

北加眾議員李天明提法案 補救殘障法對商家傷害
墨西哥綁架案兇殺案上升 國務院發旅遊警告

墨西哥綁架案兇殺案上升 國務院發旅遊警告
超級富人稅若開徵 加州將成最大「金庫」

超級富人稅若開徵 加州將成最大「金庫」
原油價格下降 舊金山1加侖5.93元創新高

原油價格下降 舊金山1加侖5.93元創新高
加州抗旱 州長頒更嚴格節水令 擬禁觀賞用草坪灑水

加州抗旱 州長頒更嚴格節水令 擬禁觀賞用草坪灑水
綁架案增加 國務院對墨西哥提璜納發出旅行警告

綁架案增加 國務院對墨西哥提璜納發出旅行警告

熱門新聞

東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返