想擠進加州年收前1%排行榜 至少要74萬5314元

每年收入要多少錢，才能晉身加州 前1%最富有的納稅人？FOX 11電視台報導，根據SmartAsset.com數據，若住在加州，年收入至少要達74萬5314元，才能擠進前1%的排行榜。

SmartAsset數據顯示，全美收入最高的1%人士，都在美國主要城市所在的東部和西部沿岸地區。

統計指出，全美要達到前1%收入「門檻」最高的是康乃狄克州，約89萬6490元，麻州 以81萬256元緊追其後，紐約則以77萬7126元排名第三，之後為新澤西以76萬462元，加州則排名第五74萬5314元。

若要達到加州前5%收入排行，年薪需達29萬1277元。

排名全美後五名的州，分別為西維吉尼亞州 35萬212元，密西西比州36萬1462元，新墨西哥州38萬4427元、阿肯色州41萬1633元與肯塔基州41萬2836元。

這項研究，主要基於美國國稅局2018年收入數據，並依照美國勞工統計局（the Bureau of Labor Statistics），調整消費者物價指數（Consumer Price Index）為2021元。收入最高者，至少要繳納所在州25%所得稅。