李明瑋靠時尚直覺賺第一桶金 開創平台幫媽媽們賺家用

李明瑋（中）認識很多網紅和小商家。（李明瑋提供）

來自台灣的洛杉磯 居民李明瑋（Nadia Lee），21歲開始創業，進軍時尚 產業，以彩色金屬手環獲得第一桶金；如今她借疫情 為東風，為主婦提供網絡虛擬商舖平台，和6000多名網紅合作，幫助小商家創業推廣賺家用。

七歲來美的李明瑋是降落傘女孩，13歲時媽媽去世，她擔起家庭責任，讓她養成管理帳目的能力。21歲在她大學畢業的前一年，她回台灣看爸爸，順便去各地旅遊。從小就喜歡時尚的她，看到台北正舉辦時尚展銷會，為了進入展會，她專門打印一張名片，「假裝」是來自美國的買手。在展會上她認識一個也是第一次參加展會的女孩，她家正展示金屬手環，李明瑋的時尚雷達，讓她對這個產品很有興趣，建議對方染成不同的顏色再出售。

從台灣買了一大批金屬手環的李明瑋，在洛杉磯市區一處時尚商家聚集的大樓，租了一間辦公室做展示屋（Showroom），頭幾個月她完全不知道如何推廣和銷售產品，後來經人點撥才知道要參加展會。於是她和朋友一起拎著一個皮箱什麼都沒準備，就跑去紐約參加展會。

她說，當時真的出生之犢不怕虎，抱著去紐約玩一趟的心情。在展會上人家都精心佈置展位，只有她們一窮二白。有買手看中她們的手環想要購買，所有流程她都是臨時抱佛腳學習的。她還記得為了完成第一筆訂單，她跑了幾條街去打印銷售單據。

李明瑋就這樣在跌跌撞撞中開始她的時尚生意，事實證明她的時尚直覺很準，那幾年金屬手環大爆紅，她靠著手環掙了第一桶金，也積累了創業經驗。她說，自己最初只是好玩，慢慢就變成了生意。她開了公司，創立品牌，三年前又建立一個手機應用程式。在APP上為小商家提供一個展示平台，每個人在上面都能經營店鋪，同時讓網紅在平台上和各種商家互動，讓商品和人聯繫起來。

為了讓大家真實感受到商品，她在疫情前，每年會舉辦兩次實體品牌和網紅時尚活動。今年他們和LA Weekly合作，將在年中舉辦更大規模的線下時尚活動(FashionCon)，且首次對大眾開放。屆時會有幾千人參與，商家可展示展品，網紅可領取免費樣品體驗，大眾可對喜歡的產品直接網上下單。

她說，疫情讓她認識很多網紅和小商家，她們都需要平台提供推廣渠道和資源。她平台的商家80%是華人和韓裔，很多客人都是媽媽和主婦，她們有的是時尚或美妝博主，通過她的平台介紹不同品牌，透過每賣出一個單品來賺取佣金。也有的是自己創業，做一些手工藝品來出售。借助這個平台，她們能掙錢貼補家用。

李明瑋的工作室還為網紅提供各種服務，包括提供各種拍照需要的衣服和首飾，不定期的網紅培訓和潮流指導等。她說， 她希望平台能滿足商家和網紅的不同需求，集合大家力量讓這個平台日益壯大。