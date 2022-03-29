我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

鄭宇斌 17年收集逾2000張實體登機證

本報記者／洛杉磯報導
鄭宇斌自2004年來，收集每次搭乘航班的實體登機證，至今已2000多張。登機證案年份一字排開相當壯觀。（鄭宇斌提供）
鄭宇斌自2004年來，收集每次搭乘航班的實體登機證，至今已2000多張。登機證案年份一字排開相當壯觀。（鄭宇斌提供）

17年來收集超過2000張實體登機證是什麼概念？若以高峰期，年飛150趟至160趟航班來說，平均每兩、三天就飛一趟。

陪著鄭宇斌飛行800多趟的行李箱。（鄭宇斌提供）
陪著鄭宇斌飛行800多趟的行李箱。（鄭宇斌提供）

擔任建築師設計事務所合夥人，來自台灣定居佛羅里達州奧蘭多的鄭宇斌（Nelson Jeng）因工作需要，常年搭機飛往全球各地，包括洛杉磯。自2004年起，他一張不漏的保留每趟飛行的實體登機證，至今已超過2000張，「還不包括某些包機航班」。

整理好的飛機座椅。（鄭宇斌提供）
整理好的飛機座椅。（鄭宇斌提供）

買飛機座椅 當20年飛行紀念

人生大半時間與飛機密不可分的他，去年疫情期間，特別買了組飛機座椅回家，當作自己對過去20年來飛行的紀念。

鄭宇斌。（鄭宇斌提供）
鄭宇斌。（鄭宇斌提供）

日前才從杜拜返回奧蘭多住家的鄭宇斌，大學畢業後，2000年到紐約工讀休閒管理碩士，2002年開始飛行旅行生涯。

他說，任職的建築事務所主要業務是設計主題公園，客戶遍布全球各地，全球各洲，許多航空公司都有其飛行足跡，光是聯合航空飛行里程，至今即累計近200萬哩。

截至2022年3月，鄭宇斌走過全球146個機場，包括美國近40個機場，中國超過50個，台灣七個。

2004年他開始收集登機證，「17年、365天，一張不漏」。他說，即使2016年後多用電子證，「我還是會特別請地勤人員打印實體登機證給我。」

2013年至2019年，是鄭宇彬飛行高峰，年均搭乘超過百趟航班，一年近半時間，下榻在全球各地酒店。「有一陣子平均每個月只有兩周在美國，另兩周在中國、歐洲等其他地方。」

2020年疫情爆發，鄭宇斌的飛行次數一夕間趨近於零，登機證只剩兩張，去年則多了五張登機證。

收藏登機證 見證航空時代變遷

2000多張登機證，儼然是個小型的航空時代紀錄。有已經消失台灣的復興航空登機證，被達美航空併購的西北航空登機證，還有早期不同艙等、不同顏色的聯合航空登機證等。每張代表著不同的回憶與故事，「當然還有血淚史」。

他笑言，自己曾瘋狂的一天飛四個城市。「早上抵上海開會，11時與客戶約在福州機場開完會後，又趕回上海虹橋機場，與團隊再飛成都。」

他也曾從上海飛台灣時遇上颱風，最後一刻改買上海飛東京的機票，再從東京飛台灣。

去年2月，鄭宇彬從ebay上，以不到400元，買下一張達美航空公司波音767經濟艙兩人座飛機座椅，還附上原班機的安全需知和點餐單。

愛收集機上物品 計畫買餐車

「很多朋友笑我，是不是疫情不能飛，買張椅子回來過乾癮」，鄭宇斌說，這幾年來，他陸續收集機上物品，救生衣、機上餐盤、餐具等，他還計畫買台機上餐車，「舊的一台約300、400元，新的話約千元上下。」

鄭宇斌收藏的機上救生衣。（鄭宇斌提供）
鄭宇斌收藏的機上救生衣。（鄭宇斌提供）

他說，ebay上可找到舊客機拆解出來販售的物件，很多人喜歡買回家當擺飾，光是機上座椅，就有兩人、三人座，經濟艙或商務艙等款式，還有救生衣、窗戶等，「連飛機上的逃生指示牌都有人賣」。

準備將座椅拆裝清理。（鄭宇斌提供）
準備將座椅拆裝清理。（鄭宇斌提供）

收到飛機座椅後，鄭宇斌用高壓水，仔細清洗座椅每個角落後快速吹乾，將煥然一新的座椅放在家中一角，上面擺上飛行雜誌、盥洗包與小枕頭等。

鄭宇斌清洗買來的波音767機艙座椅。（鄭宇斌提供）
鄭宇斌清洗買來的波音767機艙座椅。（鄭宇斌提供）

如今，這張與機艙等比例還原的座椅，儼然成了親友來訪最佳拍照點。

2000多張登機證一字排開相當壯觀。（鄭宇斌提供）
2000多張登機證一字排開相當壯觀。（鄭宇斌提供）

鄭宇斌說，疫情或改變之後的航空商務旅客，「過去的航空飛行恐回不去。」對他而言，這張飛機椅代表的是過去20多年航空旅程的回憶，也是種紀念。

疫情 機場 洛杉磯

上一則

洛城新語／假新聞時代 眾聲喧嘩如何辨真假

下一則

華裔危機感強 背包秒變防彈背心

延伸閱讀

不想擠飛機 中西部自駕遊好去處

不想擠飛機 中西部自駕遊好去處
一天中何時搭飛機最穩最舒服？機長透露理想時段

一天中何時搭飛機最穩最舒服？機長透露理想時段
神學士打壓女性權利又一樁 禁止單獨搭乘飛機

神學士打壓女性權利又一樁 禁止單獨搭乘飛機
地下1.5米 東航空難第2黑盒找到 外觀完好已送京判讀

地下1.5米 東航空難第2黑盒找到 外觀完好已送京判讀
東航墜機／限制多？黑盒數據未能「雲同步」

東航墜機／限制多？黑盒數據未能「雲同步」
佛州少年搭雲霄飛車摔死 家屬要追究安全疏失

佛州少年搭雲霄飛車摔死 家屬要追究安全疏失

熱門新聞

東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇