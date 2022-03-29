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世界最大野生動物路橋 4月22日動工

編譯組／綜合報導
橫跨101號公路的沃利斯安納伯格「野生動物通道」，預定明年完工，是世界上最大的野生動物路橋。(加州漁獵局網頁)
橫跨101號公路的沃利斯安納伯格「野生動物通道」，預定明年完工，是世界上最大的野生動物路橋。(加州漁獵局網頁)

橫跨101號公路，耗資8700萬元位於拉古拉山（Agoura Hills）的沃利斯安納伯格「野生動物通道」（The Wallis Annenberg Wildlife crossing ），將於4月22日地球日當天動工，明年完工。

CBS電視台報導，該通道旨在成為野生動物在拉古拉山自由峽谷路段（Liberty Canyon Road），繁忙的101公路八條車道上方的安全通道。該通道也是世界上最大的野生動物路橋。

聖塔蒙尼山脈（Santa Monica Mountains）出沒的本地山獅（mountain lion），尤其是葛瑞菲斯公園（Griffith Park）好萊塢標誌背景的P-22山獅著名圖片，是興建這座通道的靈感來源。

日前一隻年輕山獅在馬里布（Malibu）太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）上被汽車撞死，該山獅剛成為聖塔蒙尼卡山國家遊樂園區長期研究對象之一。這起事件也是一系列山獅事件中最新一例，他們在試圖穿越繁忙道路時碰上事故死亡。

聖塔蒙尼卡山脈屬於全球僅有的36個「生物多樣性熱點」（biodiversity hotspots），也是位於美洲大陸上僅有的兩個熱點之一。因此，穿越聖塔蒙尼卡山脈的野生動物，重新建立了與西米山脈（Simi Hills）開放空間的關鍵連接，並可能進一步延伸至聖蘇珊娜山脈（Santa Susana Mountains）或洛杉磯國家森林（Angeles National Forest）。

樂園 汽車 洛杉磯

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