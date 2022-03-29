維護治安人人有責 許惠欽任聖谷東區TACF會長

「社區安全人人有責基金會」26日晚舉辦新舊會長和理事交接，許惠欽（John Hsu，中）接任會長孫嘉康（Chuck Sun，右）。加州眾議員陳立德（左）出席祝賀。（讀者蕭愛提供）

以聖蓋博谷東區華人 為主的組織「社區安全人人有責基金會」（Together Against Crime Foundation，簡稱TACF），26日晚在羅蘭岡STC中心舉辦新舊會長和理事交接，以及聯歡大會；許惠欽（John Hsu）接手創會會長孫嘉康（Chuck Sun）的工作，成為新任會長。當晚出席的政要和社區領袖雲集，並有山地舞等精彩表演。

聯邦國會韓裔眾議員 金映玉（Young Kim）、加州參議員阿祝利塔（Bob Archuleta）、加州華裔眾議員陳立德（Phillip Chen）、核桃市華裔市長暨國會眾議員候選人秦振國（Eric Ching）等出席，並頒獎表揚孫嘉康與祝賀許惠欽上任。

「社區安全人人有責基金會」是在聖蓋博谷東區治安傳出警訊後，由當地居民孫嘉康帶領華人自發成立的組織，希望加強和政要與警局合作，提升當地治安，並帶領華人融入主流，爭取安居樂業的生活環境。

聯邦國會韓裔眾議員金映玉（Young Kim，左）表揚孫嘉康（右）。（讀者蕭愛提供）

孫嘉康在基會會成立時曾指出，基金會用意在結合東區亞裔 和華人力量，彼此守望相助，杜絕治安敗壞事件發生，使東區亞裔和華人免於成為被害人的恐懼，讓大家都能安居樂業；與地方官員和警方溝通和加強合作，極力要求重視亞裔和華人區治安；成為犯罪被害人的後盾，關懷他們，協助他們與地方官員和警方聯繫，敦促早日破案，打擊罪犯。

他在任上與洛杉磯縣警局已建立起有效溝通管道，雙方並合作多次舉辦中英文警民大會，宣導如何加強安全意識。當晚洛縣警局日裔副局長村上（Tim Murakami）也共襄盛會。此外，在該基金會鍥而不捨的努力下，原來代表東區的縣政委員韓珍妮（Janice Hanh）同意提撥預算，在東區哈仙達岡和羅蘭岡之間的柯林瑪大道（Colima Rd.）上安裝了多台警用攝相頭，有助加強當地治安。