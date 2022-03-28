FASCA橙縣分會講座 培養國際外交小尖兵

華視新聞主播王乃伃(右)參與FASCA橙縣分會月會，與青年文化志工分享傳媒工作經歷。（橙僑中心）

海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣 分會26日在橙縣華僑文教服務中心，舉辦模擬聯合國 非政府組織NGO青年講座。主任蔣翼鵬勉勵學員在後疫期多參加跨區域及跨領域線上講座，培養國際視野，成為僑居地外交小尖兵。

月會由聯合國NGO泛太平洋暨東南亞 婦女協會(PPSEAWA International)國際副會長張珮鑾，擔任培訓月會講師，以聯合國CSW 66青年論壇研討問題為主軸模擬座談會。

僑務委員張珮鑾表示，2022年聯合國婦權委員會青年論壇特別關心世界和平、氣候變遷、環保及災難處理等世界公民連結區域合作主題。她強調，民主自由是臺灣最有價值的軟實力，期望青年大使結合「臺美好朋友」工作團隊共同推動僑民外交，將臺灣價值及文化帶給美國社會大眾與主流社會，讓世界看到臺灣的良善力量。

張珮鑾歡迎華視新聞主播王乃伃參與FASCA橙縣分會月會，並與學員分享親身所見所聞的傳媒實戰經歷。她以模擬聯合國非政府組織青年研討會「elevator pitch」為例，討論如何在巧遇關鍵人物的極短分秒時間，有效率急智行銷及聚焦共同話題優勢，加深對方印象。

助理導師高郁翔分享高中求學期間返回臺灣參加「僑商青年國際志工服務營」，與來自不同僑區僑青到花蓮消防局及紅十字會培訓學習，除了擔任老人院等慈善機構義工，營隊期間難得能到鄉野協助農民採收農作，高山區攀岩體能訓練更讓他印象深刻，。