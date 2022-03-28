南加州清潔能源 氫氣可能是替代方案

南加州正在引領全美潮，以氫氣作為下一代新能源，但是否真能達到環保的目地，還有很多困難待克服。圖為洛杉磯市水電局最大的燃氣發電站Scattergood 。(谷歌街景圖)

面對球暖化造成的極端氣候災害，逐步淘汰化石燃料迫在眉睫。對南加州 來說，氫氣（hydrogen）或許是天然氣燃料的替代能源方案。隨著科技發展，氫氣燃料成本變得更便宜。

然而，環保人士卻對此表示懷疑，認為氫氣仍有其污染問題，也擔心有心人士會以氫氣為藉口，持續兜售石油和天然氣。而產生氫氣燃料需大量的水，在美西長年乾旱嚴重下，水資源供應將有問題。

洛杉磯 時報報導，南加 州多年來以石油為生，每天成千上萬的家庭與企業，平均從美國最大的天然氣公司──南加州瓦斯公司（SoCoGas）獲得超過150億加侖瓦斯，提供暖氣設備與煤氣爐，發電廠並燃燒天然氣發電，提供夏天空調供電。

但天然氣燃燒產生碳排放，卻是全球暖化重要因素。對此，南加州瓦斯公司提出氫能源解決方案。

「洛杉磯連結」業者利潤高

美國天然氣業者Sempra Energy子公司提議建設「全國最大的綠色氫能源基礎設施系統」，也稱「洛杉磯連結」（Angeles Link），包含數百哩管道，將清潔燃料輸送到發電廠、工廠與港口。南加州瓦斯公司客戶將承接高達數十億元的成本。州政府官員如果批准洛杉磯連接計畫，南加州瓦斯公司將獲得巨額利潤。

氫氣是最輕的分子，長期以來用於煉油和化肥生產。過去幾年人們對這種燃料興趣激增。

洛杉磯市水電局（DWP）已開始將該猶他州三角洲外的山間發電廠，從煤炭轉為氫氣。若該計畫通過，水電局希望改造洛杉磯盆地四座燃氣發電廠。

南加州瓦斯公司擬議的氫氣管道，能讓水電局在太陽能電池板、風力渦輪機和電池不足時，用氫氣發電。水電局總經理亞當斯（Marty Adams）表示，這是洛杉磯實現至2035年，100%清潔能源目標所需的可靠能源。

這種燃料成本遠高於天然氣，南加州瓦斯公司和水電局正致力到2030年，將綠色氫氣成本從每公斤五元降至1.5元。但環保界人士對此表示懷疑。

氫氣燃燒比石油更污染

儘管氫氣燃燒不會產生二氧化碳，但它確實會產生對肺部有害的氮氧化物污染或NOx，以目前的技術來說，它比石油氣體產生的更多。

此外，在難以實現電氣化的行業，從骯髒的燃料轉向電力設備的成本，預計將非常昂貴，包括航運、煉鋼、長途卡車運輸等。在這些行業外，活動人士擔心有些人會以氫氣為藉口，繼續兜售石油和天然氣。

綠色氫能源也並非靈丹妙藥。生產這種燃料需大量的水。因全球暖化導致美國西部歷經1200年來最嚴重的乾旱，水資源供應將愈來愈短缺。

環境保護基金（Environmental Defense Fund）發布研究指出，若氫氣在燃燒前從管道洩漏過多，實際上會在短時間內加劇氣候變化。

瓦斯公司高管表示，洛杉磯連結將只運輸綠色氫氣，而非化石氣。他們並未提供有關洛杉磯連結可能是什麼樣子的細節，僅說明可能包括200至750哩的新管道。他們告訴加州公用事業委員會，希望花費約1.18億元客戶資金，研究和設計替洛杉磯盆地服務的氫基礎設施。

這項計畫的命運，可能取決於該公共事業公司能否說服州政府官員，氫氣不僅有助應對氣候危機，還可以限制氮氧化物和其他空氣污染物。他們指出，氫氣可顯著減少重型卡車造成的有害空污，預計洛杉磯連結每日可提供足夠的清潔燃料，取代300萬加侖柴油。