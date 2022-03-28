還錢於民 共和黨華裔眾議員主張停徵汽油稅

加州眾議會預算委員會副主席方文思說，共和黨主張，立即暫停徵收汽油稅。（KTLA）

加州 眾議會預算 委員會副主席、華裔共和黨籍眾議員方文思（Vince Fong），共和黨主張，州府應暫停徵收51分錢汽油稅六個月，「這會提供最快、最直接緩解方法」，同時降低加州人所得稅稅率，「把這些錢還給加州人。」加州預算有盈餘的事實，就是民主黨 主政下州府度過度徵稅的證據。

KTLA報導， 方文思說，加州人面臨負擔能力危機是真實存在的，加州人正被食品、電力、住房與汽油等，幾乎所有的日常生活成本漲價，壓得喘不過氣，造成嚴重經濟困難。

他說，共和黨呼籲暫停徵收汽油稅，然而，這一努力上周州議會上，被民主黨人碾壓，再次遭到拒絕。目前州長提出的各項方案都只是初步構想，何時民眾能拿到汽油補貼，還不知道。

「身為預算委員會副主席，有無方式可暫停汽油稅，同時又能保持州預算資金完好無缺」？方文思說，加州預算盈餘接近600億元，「我們可用其中一筆盈餘，填補暫停徵收汽油稅的空缺，確保所有需求都得到滿足。」

「參考其他已經這樣做的州」，他說，馬里蘭州已暫停徵收36分汽油稅，康乃狄克州暫停徵收29分汽油稅。「這是立即的緩解，若我們能暫停51分汽油稅，並用加州盈餘來填補，加州人就能得到這筆錢。」

然而，這些提案最終決定，取決於議會「超級多數」的民主黨人。方文思說，「在參眾議會，兩黨是否能進行閉門討論，但民主黨能讓共和黨參與進來嗎？」

他並表示，「我們需增加國內石油產量，以擁有自己的能源供應，從而使加州能使用石油與消費。」緊接著，「我們需針對持久的稅收減免，在議會上進行辯論，我們需降低努力工作的加州人所得稅稅率。」

令人驚訝的是，州長和幾位民主黨人，正朝著共和黨信念靠攏，意即將錢返還給加州人，並利用加州盈餘將其回饋給人民。

方文思說，現在預算盈餘的事實，是沙加緬度過度對加州人徵稅的明顯證據，「他們從辛勤工作加州人那裡拿走太多錢」。他認為要以持久的方式，應對加州人負擔能力危機，「我們需要永久減稅」。