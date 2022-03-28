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布里德決心全面改革舊金山 與極左派決裂

編譯組／綜合報導
成長過程艱辛的布里德決心大力全面整肅舊金山，導致與自由派人士決裂。（美聯社）
成長過程艱辛的布里德決心大力全面整肅舊金山，導致與自由派人士決裂。（美聯社）

進步派的大將舊金山市長布里德（London Breed），已經與民主黨極左勢力 ，下一個「跳船」的會是洛杉磯的民主黨進步派人士嗎？

在舊金山西增區（Western Addition）長大的舊金山市長布里德（London Breed）經常回老家探望，但她回家的理由通常不是好事。布里德接受洛杉磯時報專訪時說：「我回家大部分都是為了出席親友喪禮。我會想像這個去世的人走過校園的樣子，這應該是他要過的生活。這正是我投身公職的原因。」

因在新冠疫情期間領導舊金山防疫有成，加上在這座以自由主義聞名的城市，致力對抗犯罪、遊民、毒品和教育等問題，47歲的布里德儼然是加州政壇冉冉上升的新星。

布里德去年底理直氣壯的宣布田德隆區（Tenderloin）進入緊急狀態，與呼籲取消執法部門預算的自由主義者決裂，引起全國關注。

打擊犯罪毒品 贏得民心

在疫情加劇舊金山貧富差距、重創旅遊業的關鍵時刻，布里德做出的這項舉措贏得許多掌聲。舊金山民主黨策略顧問克雷格（Sean Clegg）說：「她為許多進步派城市現在正在發生的事發聲，她捕捉到許多人當下的心聲。」

但布里德的努力遭到一些民主黨人批評，他們認為布里德現在實施的政策，過去已被證明失敗，把擁有廣大人脈者的利益，置於被邊緣化群體的利益之上。曾任舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）競選經理的威廉斯（Kaylah Williams）指出，布里德反對多項提案，包括2018年一項向舊金山大企業加稅以提供更多服務給遊民的提案。

面對這些批評，布里德表示她「不覺得遺憾」，並指責博徹思等白人進步派人士不了解身為舊金山窮人和少數族裔是什麼感覺。她說：「為了改變現狀，我不得不冒險，只有如此，我成長的經歷才不會在下一代身上重複。」

布里德表示，她在兒時和年輕時的經歷奠定了她的治理方式。布里德說，她在一個到處是蟑螂的住房計畫中長大，這個地方危險到被稱為「失控計畫」（Outta Control Projects）。布里德沒有見過父親，她的母親大部分時間都不在家；她有一個妹妹因為吸毒過量死亡，一個哥哥正在監獄服刑，一個表兄弟被警察槍殺；她12歲時第一次目睹凶殺案；她有許多男性家人都是皮條客、騙子和毒販。

童年慘痛經驗 整頓動力

布里德說：「我只知道我們很窮，生活很困苦，我有好幾次想出去賣毒品、做一些非法的事來賺錢，但我很慶幸我沒有。」

布里德和鄰居在目睹過警察毆打嫌犯和犯下其他罪行後，害怕得不敢再和警察說話。然而，她也記得有警察對她有發育障礙和行為問題的阿姨表現同情心。這一切經歷讓她得出一個看法：執法是必要的，但需要改革。

布里德也犯過錯。她曾以舊金山市長頭銜，請求時任加州州長布朗（Jerry Brown）為哥哥減刑，也曾收受因貪腐案下台的前公務局局長給她的5600元汽車維修費，在疫情期間還多次被拍到在應該戴口罩的地方沒有戴口罩。

被問到是否計畫參選更高的職位，布里德說：「我不會排除這種可能性，就像我過去不認為我會競選市長，但現在我成了市長。」

舊金山 警察 民主黨

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