洛城新語／進步派大將叛變 加州極左勢力鬆動

目前民調最高的洛杉磯市長候選人巴斯(Karen Bass),主張以強力手段安置遊民,並增加洛市警局預算與員額。聲望正隆的舊金山 市長布里德(London Breed),更主張警方對罪犯和毒品 採取更強烈的手段,並下令遊民與毒品充斥的田德隆區進入緊急狀態。

巴斯與布里德都是民主黨籍的非洲裔女性,但更重要的共同點是,她們都是極左勢力的民主黨進步派(Progressive Democrat)成員,她們的政治主張已遠離進步派的核心價值,並已受到一部分極左派攻擊。這是多年來,加州極左派勢力首次出現鬆動跡象。

這兩位女性進步派大將「叛變」,主要反映出她們對加州政經社會現況的反省,同時也代表了許多選民心聲,那就是:加州近年來已經「左過了頭」,民主黨被進步派激進勢力牽著鼻子走,導致毒品氾濫、遊民越來越多、打砸搶與商家民宅竊盜案層出不窮,大家早就忍無可忍!

巴斯對治安與遊民議題的主張,引發進步派反彈,但巴斯說,她著眼的是整個洛杉磯市,太多市民覺得不安全,所以她要還給民眾一個安全的生活環境,「我們該做的不是忽略現實,而是面對現實」。

洛杉磯時報日前專訪布里德,文章標題赫然是「布里德與舊金山極左派對著幹」(Mayor London Breed is taking on San Francisco's far left)。布里德對進步派發動正面攻擊,她說:「博徹思(舊金山檢察長)等白人進步派,不了解身為舊金山窮人和少數族裔是什麼感覺。為了改變現狀,我不得不冒險,只有如此,我成長的經歷(貧窮、毒品、暴力)才不會在下一代身上重演。」她並支持罷免舊金山學區的三位進步派教委,與舊金山檢察長。

進步派另外兩位大將:洛杉磯檢察長賈斯康(George Gascon)、舊金山檢察長博澈思(Chesa Boudin)近來強硬的作風不但變軟,而且加強起訴若干重大暴力罪犯。原因是他們都面臨罷免投票,與社區強烈批評,因此不得不調整,以求先保住職位。

加州民眾對進步派越來越反感,起因就是賈斯康與博澈思推動的第47號提案,讓偷盜950元財物的罪犯免坐牢,這項惡名昭彰的提案,堪稱進步派「代表作」,也成了賈斯康與博澈思很難洗白的頭號罪狀。從去年底一直持續至今的加州各地打砸搶案件,更讓民眾對進步派縱容罪犯的憤怒到達臨界點。

此外,剛當選代表聖蓋博谷華人聚集第49選區加州眾議員補選的華裔方樹強(Mike Fong),也是進步派成員。但他在競選期間,面對世界日報多次公開詢問,他對950元偷盜免坐牢、洛杉磯開設合法毒品注射中心、加州大學 將族裔與血統作為錄取新生的考量等三大議題,始終保持沉默 (或者不敢表態)。事實上,方樹強很清楚,一旦他公開支持上述三項進步派的核心價值,多數華裔選民不可能支持他,現階段只好先唬弄過去了事。

加州進步派未來是否會出現結構性變化,有待選民未來以選票驗證。有一點可以確定,即使部分進步派人士「棄暗投明」,他們也不可能變成共和黨人。但如果能從民主黨極左派變成溫和派,對加州民眾也是好事。