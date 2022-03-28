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洛城新語／進步派大將叛變 加州極左勢力鬆動

洛城新語

目前民調最高的洛杉磯市長候選人巴斯(Karen Bass)，主張以強力手段安置遊民，並增加洛市警局預算與員額。聲望正隆的舊金山市長布里德(London Breed)，更主張警方對罪犯和毒品採取更強烈的手段，並下令遊民與毒品充斥的田德隆區進入緊急狀態。

巴斯與布里德都是民主黨籍的非洲裔女性，但更重要的共同點是，她們都是極左勢力的民主黨進步派(Progressive Democrat)成員，她們的政治主張已遠離進步派的核心價值，並已受到一部分極左派攻擊。這是多年來，加州極左派勢力首次出現鬆動跡象。

這兩位女性進步派大將「叛變」，主要反映出她們對加州政經社會現況的反省，同時也代表了許多選民心聲，那就是：加州近年來已經「左過了頭」，民主黨被進步派激進勢力牽著鼻子走，導致毒品氾濫、遊民越來越多、打砸搶與商家民宅竊盜案層出不窮，大家早就忍無可忍！

巴斯對治安與遊民議題的主張，引發進步派反彈，但巴斯說，她著眼的是整個洛杉磯市，太多市民覺得不安全，所以她要還給民眾一個安全的生活環境，「我們該做的不是忽略現實，而是面對現實」。

洛杉磯時報日前專訪布里德，文章標題赫然是「布里德與舊金山極左派對著幹」(Mayor London Breed is taking on San Francisco＇s far left)。布里德對進步派發動正面攻擊，她說：「博徹思(舊金山檢察長)等白人進步派，不了解身為舊金山窮人和少數族裔是什麼感覺。為了改變現狀，我不得不冒險，只有如此，我成長的經歷(貧窮、毒品、暴力)才不會在下一代身上重演。」她並支持罷免舊金山學區的三位進步派教委，與舊金山檢察長。

進步派另外兩位大將：洛杉磯檢察長賈斯康(George Gascon)、舊金山檢察長博澈思(Chesa Boudin)近來強硬的作風不但變軟，而且加強起訴若干重大暴力罪犯。原因是他們都面臨罷免投票，與社區強烈批評，因此不得不調整，以求先保住職位。

加州民眾對進步派越來越反感，起因就是賈斯康與博澈思推動的第47號提案，讓偷盜950元財物的罪犯免坐牢，這項惡名昭彰的提案，堪稱進步派「代表作」，也成了賈斯康與博澈思很難洗白的頭號罪狀。從去年底一直持續至今的加州各地打砸搶案件，更讓民眾對進步派縱容罪犯的憤怒到達臨界點。

此外，剛當選代表聖蓋博谷華人聚集第49選區加州眾議員補選的華裔方樹強(Mike Fong)，也是進步派成員。但他在競選期間，面對世界日報多次公開詢問，他對950元偷盜免坐牢、洛杉磯開設合法毒品注射中心、加州大學將族裔與血統作為錄取新生的考量等三大議題，始終保持沉默 (或者不敢表態)。事實上，方樹強很清楚，一旦他公開支持上述三項進步派的核心價值，多數華裔選民不可能支持他，現階段只好先唬弄過去了事。

加州進步派未來是否會出現結構性變化，有待選民未來以選票驗證。有一點可以確定，即使部分進步派人士「棄暗投明」，他們也不可能變成共和黨人。但如果能從民主黨極左派變成溫和派，對加州民眾也是好事。

加州大學 舊金山 毒品

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