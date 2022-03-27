聖地牙哥縣「芝麻廣場」開幕 釋900職缺

KTLA電視台報導，備受期待的聖地牙哥 縣新的主題公園芝麻廣場（Sesame Place）26日開幕。

這個隸屬於海洋世界（SeaWorld）大型景點，在舊Aquatica 水上公園址上建造。當天上午8時半開始，民眾與Elmo、大鳥（Big Bird）等深受喜愛的節目中角色合影，現場還有音樂、表演與剪綵。整個公園則於上午10時開放。

園區發言人告訴KSWB，首日開幕，除其中一個遊樂設施外，遊客可體驗雲霄飛車和一系列景點，如旋轉木馬和鞦韆等。最後一個遊樂設施將於5月開放。

公園官員表示，芝麻廣場的一些水上遊樂設施，包括漂流河（lazy river）與50萬加侖的波浪池等，則計畫在每年國殤日（Memorial Day）長周末開放。

芝麻廣場於2019年開始建設，至日前達到新的里程碑。該公園公共關係部門工作的Tracy Spahr稱，芝麻廣場將雇用900名員工，目前仍在招聘。有興趣者可通過芝麻街網站申請。

除傳統主題公園遊樂設施外，公園還有互動芝麻街社區，一個類似標誌性教育 電視節目中的場景。孩子們可玩不同遊戲、認識角色，和大鳥坐下來講故事。

該公司表示，公園將成為「所有年齡段」喜愛的景點，但費城 原始芝麻廣場的在線評論則指出，遊樂設施風格的主題，可能最受兩歲至九歲或十歲兒童喜愛。

海洋世界也稱，芝麻廣場擁有自閉症服務中心（Certified Autism Center）獨特認證。

海洋世界指出「園區的員工都擁有自閉症敏感與意識相關培訓，替自閉症患者與家人提供額外資源，網站也將提供特定感官指南等，讓家長更容易滿足孩子具體需求和住宿條件。」

海洋世界稱，賓州芝麻廣場是世界上第一個獲得自閉症稱號的主題公園。

該公司在西海岸第一個芝麻廣場公園，是海洋公園從動物表演轉向其他形式的家庭娛樂一部分。上個月，海洋世界新皇帝雲霄飛車（Emperor roller coaster）的開幕，意味這個轉型模式進入另一個進程。

民眾可於網站上購買芝麻廣場門票，公園也有季票計畫。