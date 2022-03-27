喜瑞都中國文化日 少兒京劇、少林功夫吸睛

喜瑞都市長胡張燕燕向高博文化教育基金會喜瑞都分會會長鄭淑貞（中）頒發賀狀。右爲該市副市長武文章。(主辦單位)

由美國中國風藝術協會（Sino US performing Arts Organization）、高博文化教育 基金會(Global Culture Education Foundation)及喜瑞都 市圖書館(Cerritos Library)聯合舉辦的「中國文化日」(Sino Cultural Day)，3月19日在喜瑞都市圖書館熱鬧開場，為當地觀眾帶來了武術、少兒京劇 、民樂、舞蹈等精采演出及現場書畫互動展示，得到了觀眾的歡迎與好評。

本次「中國文化日」也是疫情後首度舉辦，在喜市防疫指導框架下，免費對外開放，吸引了百餘市民參與。出席活動的喜瑞都市市長胡張燕燕(Grace Hu)、副市長武文章(Chuong Vo)、ABC聯合學區總監蕭麗卿(Mary Sieu)及學區教委上台致辭，預祝這場弘揚亞裔文化、促進當地多元社區建設的活動圓滿成功，並分向活動組織者美國中國風藝術協會理事長舒嵐、高博文化教育基金會負責人鄭淑貞頒發賀狀。

「華夢」小學員們登台演出少兒京劇折子戲。(主辦單位)

在觀眾的掌聲歡迎中，美國少林寺文化中心的武僧師傅與20餘位大小學員第一個登場，在鏗鏘的《少林寺》主題曲中，為觀眾帶來了拳、鞭、棍、刀法等原汁原味的少林功夫和真本領，讓觀眾們看得如痴如醉，紛紛起立喝彩鼓掌。「華夢」少兒京劇的十餘位小學員在張明老師的指導下登台，為大家獻上了《賣水》、《穆桂英掛帥》、《美猴王》、《天女散花》、《花田錯》等京劇片段。孩子們身著全套行頭，扮相優美，舉手抬足間，充滿了國粹韻味，觀眾們都為華裔京劇小學員們豎起大拇指。

活動精采不斷，由聖家中文班表演的舞獅，熱鬧歡慶；Cohen Kong帶來的葫蘆絲獨奏，悠揚動聽；Grace Zhao呈現的中國舞《雨竹林》，柔婉婀娜；陳一涵老師的琵琶獨奏，玉珠走盤；Alex Wang、Ethan Tseng的扯鈴表演，驚險刺激；華裔古箏藝術家荷蓓蓓與學生們壓軸出場，為大家帶來了《喜洋洋》、《Havana》等耳熟能詳的中西曲目，讓現場觀眾們沉醉在古箏音樂之中。

在中國文化日的文藝表演後，大批饒有興趣的民眾又繼續流連於書法、國畫、漫畫、燈籠製作、古箏文化等互動工作坊之間，體驗了中國文化的多元與魅力。