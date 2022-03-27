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國民黨升旗儀式 紀念黃花崗先烈

記者張宏／蒙特利公園市報導
洛杉磯紀念黃花崗革命先烈升旗典禮26日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉行。（張金翼提供）
洛杉磯紀念黃花崗革命先烈升旗典禮26日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉行。（張金翼提供）

中國國民黨蒙特利公園市分部26日（周六）上午舉行青天白日旗升旗儀式，向黃花崗革命先烈致敬，紀念他們為辛亥革命勝利作出的重要貢獻。與會者表示，繼承光榮傳統，以先烈為楷模，傳承孫中山先生的自由民主的建國理想。

「紀念黃花崗烈士海內外之友會」創會會長張金翼表示，她今年已經83歲了，紀念黃花崗72烈士的目的，是不能忘記那個時代為拯救中華民族的美國華僑，曾經有許多愛民族的志士，有的慷慨出錢，有的不惜捨命，回到中國加入革命行列。她12歲在國文課本中讀到林覺民烈士的「與妻書」，知道中華帝國從封建走向共和來之不易，那是經過無數先烈前仆後繼，肝腦塗地，以丹心碧血鑄成，她熟讀他們的歷史後，為他們為國捐軀的英雄氣概愴然扼腕，夜不能寐。

她說，今年是第三年在黃花崗起義紀念日，懷著對先烈的崇敬之情，舉行青天白日旗升旗儀式，以寄託對先烈的感恩之情和景仰之心，並以一支清香一根白燭遙祭他們的亡魂精神不死，能得到數十名朋友的支持和響應非常感謝，希望在有生之年每年都能舉辦紀念活動。

「紀念黃花崗烈士海內外之友會」創會會長張金翼（右）和張自豪一起升旗。（張金翼提供...
「紀念黃花崗烈士海內外之友會」創會會長張金翼（右）和張自豪一起升旗。（張金翼提供）

美西華人學會理事長徐和生表示，國父孫中山創立中華民國，黃花崗72青年烈士功不可沒，他們拋頭顱，灑熱血，創建了中華民國也是華人社會民主自由的國家，以及今天的中華民國在台灣繼續傳承自由民主。他讚揚中國國民黨蒙市分部舉辦該項有意義的活動。

老僑代表梁永泰、張自豪、僑務諮詢委員高啟正、國民黨美西支部代表謝宗煌和廖介民等數十人出席了升旗儀式，並代表老僑和越柬寮華人致詞。大家一起演唱「碧血黃花」紀念百年前為國家犧牲生命的革命先烈。

中華民國 國民黨 華人

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