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鬱金香滿後院 華人賞花不出門 鄰人朋友都驚豔

記者楊青／洛杉磯報導    
李太太成片種植的花卉，比單株種植更有氣勢。（記者楊青／攝影）
李太太成片種植的花卉，比單株種植更有氣勢。（記者楊青／攝影）

「往年春天這個時候，都是到漢庭頓公園或拉肯納達茶花園去看鬱金香，但今年卻是大家來我家賞花」，格蘭杜拉園藝愛好者李太太表示，今年是她第一次在自家後院成片種植鬱金香，沒想到後院成了小花海，驚艷了鄰人和朋友。

春天是賞花品茗好季節，好朋友一起喝茶聊天，桌上是自己種植的鬱金香，妙不可言。（記...
春天是賞花品茗好季節，好朋友一起喝茶聊天，桌上是自己種植的鬱金香，妙不可言。（記者楊青／攝影）

喜歡蒔花弄草的李太太空餘時間從不閑著，鋤地、澆水、施肥、和朋友交換種子，交流園藝心得，家中一年四季鮮花不斷。「洛杉磯冬天不冷，所以即便是聖誕節前後，也依然能夠種植花草，春天開花」，李太太說，她對鬱金香情有獨鍾，多年前和家人去阿姆斯特丹旅行，特別脫隊去了鬱金香博物館參觀，後來有了更濃鬱的鬱金香情懷，每到冬天，鬱金香的種子就開始在自己心裡發芽，夢想著春天開出一片屬於自己的鬱金香。

李太太成片種植的花卉，比單株種植更有氣勢。（記者楊青／攝影）
李太太成片種植的花卉，比單株種植更有氣勢。（記者楊青／攝影）

開始種在盆裡，後來種在院子裡，李太太說，因爲家中院子不小，爲了到處都有花，她往年都是零星種植在各角落，「結果就像沒種一樣，看不到花開」。但今年不一樣，李太太將數百棵鬱金香成片種植，「大家都在張羅聖誕大餐的時候，我卻在刨地」。她笑言，3月的第二個星期，她的庭院裡開出了第一朵鬱金香，一周之内，幾乎所有的鬱金香都拔地而出，亭亭玉立，在藍天白雲和春風中搖曳，美不勝收。

李太太說，與其他的花卉相比，鬱金香美而不嬌，是非常容易種植的花卉，每個花頭一個坑，一寸半左右埋下，注意給水，保持土壤疏鬆濕潤。鬱金香開花驚艷的是，每個花種都能開出美麗的花朵，每個種植都不讓人失望，實在可愛。

春天是賞花品茗好季節，好朋友一起喝茶聊天，桌上是自己種植的鬱金香，妙不可言。（記...
春天是賞花品茗好季節，好朋友一起喝茶聊天，桌上是自己種植的鬱金香，妙不可言。（記者楊青／攝影）

洛杉磯3月太陽已經開始灼人，鬱金香花嬌葉嫩，留在地裡的花期會因陽光曝曬大大縮短。「我一般在花開的第二天就將鮮花剪回來做插花」。李太太表示，春天也正是大家賞花品茗的好季節，好朋友一起喝茶聊天，桌上是自己種植的鬱金香，妙不可言。

華人自家後院成片種植鬱金香，驚艷鄰居和朋友。（記者楊青／攝影）
華人自家後院成片種植鬱金香，驚艷鄰居和朋友。（記者楊青／攝影）

華人自家後院成片種植鬱金香，驚艷鄰居和朋友。（記者楊青／攝影）
華人自家後院成片種植鬱金香，驚艷鄰居和朋友。（記者楊青／攝影）

春天是賞花品茗好季節，好朋友一起喝茶聊天，桌上是自己種植的鬱金香，妙不可言。（記...
春天是賞花品茗好季節，好朋友一起喝茶聊天，桌上是自己種植的鬱金香，妙不可言。（記者楊青／攝影）

春天是賞花品茗好季節，好朋友一起喝茶聊天，桌上是自己種植的鬱金香，妙不可言。（記...
春天是賞花品茗好季節，好朋友一起喝茶聊天，桌上是自己種植的鬱金香，妙不可言。（記者楊青／攝影）

華人自家後院成片種植鬱金香，驚艷鄰居和朋友。（記者楊青／攝影）
華人自家後院成片種植鬱金香，驚艷鄰居和朋友。（記者楊青／攝影）

華人自家後院成片種植鬱金香。（記者楊青／攝影）
華人自家後院成片種植鬱金香。（記者楊青／攝影）

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