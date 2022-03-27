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NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

加州華商婦女企管協會 錢懿接會長

記者張宏／工業市報導
新任會長錢懿（Eva Qian，中）和卸任會長任菲比（Phoebe Jen，右）交接。（記者張宏／攝影）
新任會長錢懿（Eva Qian，中）和卸任會長任菲比（Phoebe Jen，右）交接。（記者張宏／攝影）

加州中華工商婦女企業管理協會（Chinese Women's Business Association of California，簡稱C.W.B.A.C.）26日舉辦第三屆換屆就職暨頒獎典禮大會。

卸任會長任菲比（Phoebe Jen）榮獲榮譽會長獎，感謝她為協會做出的貢獻。她表示，期許會員們能夠秉持商會宗旨，創造不同的風格，多參與國際商務交流，積極與主流社會融合。卸任理事長林瑪麗榮獲榮譽理事長獎，她表示，感謝在過去兩年疫情期間各位姊妹們的團結一心，並繼續鼎力輔助新的理事會，讓CWBAC 的前景更上一層樓。

新任會長錢懿（Eva Qian）和新任理事長徐鳳麗等新的領導團隊，在加州失業保險上訴委員會委員伍國慶的主持下完成換屆就職儀式，錢懿表示，將發掘更多隱藏於各行各業的精英女性企業家加入，同時結合主流社會的資源，讓會員们看到更多元的文化和商機。

活動現場還頒發年度毓秀獎獲得者，該獎項的目的是發掘隱藏性優秀人才，並介紹給社區，同時也表揚在社區內有著傑出貢獻、事業成功的企業家。今年的獲獎者包括傑出女性楷模獎得獎人是加州財務長馬世雲（Fiona Ma），傑出女企業家獎得獎者是Golden House Industrial公司CEO李妲（Lillian Li）、傑出男企業家獎得獎人是JASH主席Douglas DeLuca、人道主義獎得獎人是Ward經濟發展公司的主席Jacqueline Dupont-Walker、終身成就獎得獎人是黃趙企晨博士、傑出貢獻獎得獎人是誠保利CEO許堅、菁英企業獎得獎人是吉野家連鎖店業主邢莉、傑出人才獎得獎者是美國梅拉諾文化演藝公司總監鄔素斐、傑出藝術教育成就獎得獎人是汪老師美術學院院長汪蕾。

新任會長錢懿（Eva Qian，左七）帶領新的領導團隊就職。（記者張宏／攝影）
新任會長錢懿（Eva Qian，左七）帶領新的領導團隊就職。（記者張宏／攝影）
黃趙企晨博士（右三）代表加州第48區眾議員卜銀珠為新任團隊頒發榮譽狀。（記者張宏...
黃趙企晨博士（右三）代表加州第48區眾議員卜銀珠為新任團隊頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

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