洛縣警長維拉紐瓦連任造勢 華裔官員力挺

維拉紐瓦競選連任首場造勢活動，部分華人民選代表出席。（支持者提供）

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）宣布競選連任，26日在聖塔菲泉市（Santa Fe Springs ）競選總部舉辦首場造勢活動，部分華裔民選官員現身力挺。

參與造勢活動的核桃 市副市長伍立倫表示，在現場造勢橫幅上有寫著這樣的內容「與我們站在一起」（ Someone on Our Side），說明維拉紐瓦與縣民在一起，縣民更需要維拉紐瓦在未來四年為民眾發聲，讓大家支持他，助他連選成功。

亞凱迪亞 市副市長鄭博仁也在造勢活動上說，疫情 發生後，因為政府部門關閉，部分民選官員或可待在家裡避疫，直到疫情減緩，他們才重新集結在一起，與社區民眾集會。但同樣是民選官員的警局局長維拉紐瓦，即使在疫情期間，他一直出現在社區及公眾中間，並告訴縣民勇敢向前，要更堅強。維拉紐瓦就是榜樣。這也是華人民選官員出來支持他的原因。

前核桃市市議員蘇王秀蘭前來力挺，她說。美國前總統John Kennedy曾說，做出正確決定並付諸行動是要勇氣的，這正是維拉紐瓦正在做的。在疫情中，維拉紐瓦保護著社區和民眾，從未見過如此努力的縣警局局長。上任後，維拉紐瓦舉辦了超過90場社區會議，所有這些會議都是為了社區民眾。作為支持者，希望他競選連任成功。

造勢活動現場聚集了數百名支持者。2018年，維拉紐瓦憑藉「改革、重建和恢復」的競選承諾當選洛縣警局局長。上任後，他就制定了禁止警員小團體政策，並為所有警員配備攝像頭，成立薪水盜竊專案組，提高內部晉升、新僱員和高級指揮人員標準，使得縣警局擁有歷史上最多元化的高階指揮和巡邏執法人員。