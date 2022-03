洛縣警長維拉紐瓦連任造勢 華裔官員力挺

維拉紐瓦競選連任首場造勢活動,部分華人民選代表出席。(支持者提供)

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva)宣布競選連任,26日在聖塔菲泉市(Santa Fe Springs )競選總部舉辦首場造勢活動,部分華裔民選官員現身力挺。

參與造勢活動的核桃 市副市長伍立倫表示,在現場造勢橫幅上有寫著這樣的內容「與我們站在一起」( Someone on Our Side),說明維拉紐瓦與縣民在一起,縣民更需要維拉紐瓦在未來四年為民眾發聲,讓大家支持他,助他連選成功。

亞凱迪亞 市副市長鄭博仁也在造勢活動上說,疫情 發生後,因為政府部門關閉,部分民選官員或可待在家裡避疫,直到疫情減緩,他們才重新集結在一起,與社區民眾集會。但同樣是民選官員的警局局長維拉紐瓦,即使在疫情期間,他一直出現在社區及公眾中間,並告訴縣民勇敢向前,要更堅強。維拉紐瓦就是榜樣。這也是華人民選官員出來支持他的原因。

前核桃市市議員蘇王秀蘭前來力挺,她說。美國前總統John Kennedy曾說,做出正確決定並付諸行動是要勇氣的,這正是維拉紐瓦正在做的。在疫情中,維拉紐瓦保護著社區和民眾,從未見過如此努力的縣警局局長。上任後,維拉紐瓦舉辦了超過90場社區會議,所有這些會議都是為了社區民眾。作為支持者,希望他競選連任成功。

造勢活動現場聚集了數百名支持者。2018年,維拉紐瓦憑藉「改革、重建和恢復」的競選承諾當選洛縣警局局長。上任後,他就制定了禁止警員小團體政策,並為所有警員配備攝像頭,成立薪水盜竊專案組,提高內部晉升、新僱員和高級指揮人員標準,使得縣警局擁有歷史上最多元化的高階指揮和巡邏執法人員。