二度罷免賈斯康 各族裔聯手決戰

再度罷免行動今年捲土重來，規模更大，氣勢洶湧，各地華人也積極加入。（本報檔案照）

2022年洛杉磯 縣選舉各族裔聯合作戰的特殊一役，當屬第二度罷免 賈斯康。

洛杉磯縣去年罷免賈斯康行動（Recall Gascon Now）因準備不足夭折，再度罷免行動今年捲土重來，規模更大。新年開始，洛縣 罷免賈斯康的簽名、集會此起彼伏，支持罷免賈斯康人士近期直接聚集洛縣司法大樓外，要求檢察長下台。與此同時，洛杉磯縣已有31個城市的市議會投票表決通過，對賈斯康沒有信心（no confidence），人們對其改革政策的反感，包括縱容犯罪，推動取消死刑、重大死傷不得加重論刑、非暴力重罪零元保釋、撤銷刑事處罰指控案件、重犯輕判，累犯不究等等。

然而，賈斯康一再辯稱，嚴厲打擊犯罪的方法，並不能讓社區更安全，從而增加社區的犯罪率，加劇無家可歸。

但事實卻是，洛縣警察局2021年犯罪報告顯示，2021年洛縣警局轄區犯罪率直線上升，許多城市的入室盜竊、街頭搶劫、車輛相關財物犯罪和武力攻擊均呈兩位數上升，像天普市、核桃市、鑽石吧、喜瑞都等公共治安良好的華人聚居城市也未能倖免。

國家警察協會（National Police Association）和拉莫森報告（Rasmussen Reports）近期公布了一份聯合調查，大多數選民支持開除對刑事犯罪態度軟弱持包庇立場的進步派檢察官們（Progressive prosecutors），其中69%認為洛杉磯地區不安全與檢察長賈斯康推行的司法改革有關，61%選民認為，罪犯反覆犯罪，賈斯康負有責任。

洛杉磯選務局已經同意對賈斯康第二次罷免可展開連署徵求，在7月6日前獲得10%縣民、即56萬人支持，就能再對賈斯康發動罷免投票。如果成功，2022年11月選票上將會出現罷免選項。罷免運動的官方網站是recalldageorgegascon.com。

越來越多人支持罷免賈斯康，包括曾在選舉時支持賈斯康的前洛杉磯市警局長貝克（Charlie Beck），決定不再替他的長期盟友背書。洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）、執法人員、部分檢察官與受害者家屬等，都也都認為賈斯康對罪犯太過寬大，變相鼓勵暴力犯罪。