洛縣委蘇麗絲 拚連任蒙市起跑 數百人相挺

蘇麗絲（右二）和華人民選官員們合影。（讀者提供）

洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）競選連任，起跑式26日上午在蒙特利公園市（Monterey Park）舉行，數百人參與了活動，表達對蘇麗絲的支持。

蘇麗絲26日身穿橘粉色服裝來到蒙市，為自己競選造勢。她依循華人 文化習俗，親手抓住黃大仙舞獅祥獅獻瑞的好彩頭，為連任起跑造勢。

蘇麗絲的選區覆蓋多個華人聚集的城市，包括鑽石吧、核桃市、羅蘭崗、哈岡、羅斯密、艾爾蒙地等地。因此現場多名華裔民選官員到場支持，包括加州眾議會第49選區眾議員方樹強、蒙市市議員陳贊新、聖蓋博新市長丁言愉、羅斯密市議員勞朱嘉儀（Polly Low）等人出席，力挺蘇麗絲。

蘇麗絲作為華人之友，資歷完整基層實力又雄厚，歷任國會眾議員，歐巴馬政府勞工部 長及洛杉磯縣政委員等。2009年她慧眼獨具親挑趙美心為接班人，促成趙美心入主國會，在政壇傳為佳話。作為移民第二代，她最了解移民在美國打拚奮鬥的挑戰和不公，也最能為移民發聲。

蘇麗絲呼籲大家，6月7日加州初選要踴躍去投票，並且把票投給她。本月30日她在哈岡舉辦選民有約活動，希望大家能積極參與。

現場匯集不少華人支持者，華人Michelle和朋友一起來支持蘇麗絲，她認為蘇麗絲在過去幾年表現出色，連任的優勢很大。

蘇麗絲政治履歷非常華麗，她於2009年2月24日獲任美國勞工部部長，也是美國首位西裔女性勞工部長。之前，她是加州第32選區聯邦眾議員，2014年當選洛杉磯縣政委員至今已連任兩屆。 蘇麗絲的重點政見包括：擴大優質醫療保險、為解決無家可歸者和住房危機提出新方案、關心環境保護以及提供更清潔的空氣和水、重新構想公共安全和提高移民權利、增加貧困家庭的就業機會等。