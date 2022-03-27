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NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

無照狩獵後院野生動物 在加州觸法

記者楊青／洛杉磯報導
來美國旅遊，不少華人青少年也到靶場練身手。（記者楊青／攝影）
來美國旅遊，不少華人青少年也到靶場練身手。（記者楊青／攝影）

加州不少華人居住在沿山地區，一年四季出沒後院的各種野生動物，為喜歡舞槍弄彈的民眾提供了不少用武之地。不過專家提醒，加州對狩獵和野生動物射擊有相當嚴格規定，即便是出現在自家後院的野生動物，也不能隨便當「活靶子」打過癮，否則可能會惹出法律麻煩。

不久前家住210公路天使森林山腳下的陳先生，邀請一班正在南加州旅遊的大學同學到家中做客，「因為天一黑，家後山的大型野生動物成群結隊，有點可怕，但也非常壯觀」。沒想到喜歡打獵的朋友們一來家中，獵性大發，懇求陳先生允許他們「試試身手」。陳先生礙於朋友情面，沒有反對。一幫人月光下狩獵數小時，果然在天亮前打下一隻野鹿。但陳先生和他的朋友們怎麼都沒有想到，他們獵鹿過程被鄰居拍個正著，鄰居一狀告到市府，警察很快找上了門。

無獨有偶，家住巴沙迪那的熊先生，不久前因為射殺自家後院的地鼠，被鄰居報告警察，所幸熊先生使用的是氣槍，沒有被警察升級處理，但也被警告「下不為例」。

「所有正規的獵物即使出現你家後院，沒有執照都不能打」，前加州漁獵局打獵執照講師表示，小到斑鳩、野兔，大到野鹿、黑熊，在加州都列入遊戲動物（Game Animal）範疇，在規定的條件下可以狩獵，但沒有正規狩獵執照，或者不在適當地方，都不能打。

就算是出沒在住家附近的土狼，如果沒有危及人類和寵物生命，也不能隨便開槍將牠置於死地。除非土狼到住家後院造成威脅和傷害，居民處於自衛狀態可以開槍。但由於一些城市（如蒙羅維亞）嚴格規定不能在住宅區使用大口徑槍械，一旦鄰居聽到槍聲，還是會有麻煩。

加州狩獵有多重規定，且各項規定之間相互牽制。目前加州很多城市規定，在住宅區以及靠近建築物150碼不能開槍。與此同時，按加州漁獵部門規定，氣槍並非合法的打獵工具，狩獵野兔應使用小口徑步槍、弓箭或散彈槍；狩獵大中型動物則應用大口徑步槍。有的民眾住在郊外可獵地區，但仍需要打獵執照方可打獵。同樣，即便擁有打獵執照，也需要在可以打獵的地方能狩獵。兩者缺一，都可能惹上官司，憑添許多麻煩。

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