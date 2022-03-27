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廚師、食材皆缺 南加老字號中餐館老闆憂斷層

本報記者／橙縣報導
現年75歲的朱金遠多年來堅持自己做月餅。（本報記者／攝影）
現年75歲的朱金遠多年來堅持自己做月餅。（本報記者／攝影）

南加橙縣「天香樓」老闆朱金遠在當地經營餐館至今超過40年，他認為，由於廚師和食材短缺，加之房租和成本高昂，未來在美經營的中餐館業者可能會斷層，大型連鎖餐飲業市場份額占多，獨立經營的餐館菜式會更簡化。

朱金遠的父親是科班出身，從小在蘇州酒樓廚房做工，對江浙菜式頗有研究，到了台灣經營自己的餐館。而朱金遠畢業於台灣體育大學，當了一年體育老師後，回到父親的餐館幫忙。因為從小在父親的餐館廚房耳濡目染，也學會了一手廚藝。1978年來到美國後開中餐館，自己當大廚掌勺。一路走來40多年，再到兒子接手，其中包含著三代人的傳承。

在橙縣營業超過40年的中餐館「天香樓」。（本報記者／攝影）
在橙縣營業超過40年的中餐館「天香樓」。（本報記者／攝影）

朱金遠介紹，他的餐館主要做老美的生意，華裔客人有限。因為華人喜好正宗的中餐，提供給華人和老美的菜式不一樣。以熊貓快餐（Panda Express）為例，大多分店開在老美區，只要乾淨、味道、服務穩定，客人就會光顧，美式中餐60%精力做衛生和服務，40%靠廚房，而正宗的中餐館80%靠廚房即掌勺師傅的手藝。

他提到，老中菜式很講究，譬如江浙菜式蔥烤刺身、紅燒魚下巴、紅燒蹄膀、東坡肉，對食材和廚藝要求很高，需要專門採購食材。種種因素造成老中菜式現在越來越難找到學徒，大部分中餐館的後廚都是西裔在燒菜。

朱金遠指出，早期他的父親還常帶著學徒來美國幫忙。可是算上成本、稅金和生活開銷，願意來美國的學徒越來越少。而在美國找的人工，雖有廚師訓練、刀工和烘焙可以，但炒菜就是不行。因為中餐炒菜的時間和火候都不同，不像做西餐可以量化。所以他認為，這種情況造成中餐館的斷層，除非大型餐飲連鎖集團，有實力從國內調來大廚培訓指導。

「天香樓」的蘇式月餅和點心名聲在外。（本報記者／攝影）
「天香樓」的蘇式月餅和點心名聲在外。（本報記者／攝影）

朱金遠的餐館以老美客人居多，但若有華裔請客吃飯，朱金遠還是能燒出一桌拿手好菜，特別是「天香樓」的蘇式月餅和點心名聲在外。朱金遠表示，他從小就看父親做月餅，在年節時做醃製品、年糕、粽子、月餅送給客人，因此他也學到真傳。

今年75歲的朱金遠經驗餐館40餘年，每年做月餅時堅持自己買材料、拌料、炒料。雖然這項手藝也沒有量化標準，但幾十年的經驗使他能以量化標準傳承。他說，做月餅很辛苦，獨木不成林，他希望自己的手藝能夠傳承下去。

中餐館 華人 華裔

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