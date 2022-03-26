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AARP樂齡會專家分享 失智症預防與照護

記者啟鉻／洛杉磯報導
主講人格瑞爾博士（Joshua Grill , PhD ）。（樂活50加提供）
主講人格瑞爾博士（Joshua Grill , PhD ）。（樂活50加提供）

「樂活50加」24日舉辦失智症關懷視訊講座，探討兩個主題：阿茲海默症（失智症）的有效診斷與治療和醫學新發現；如何為照護患者做好準備。

兩位講員是爾灣加大精神病學／人類行為學及神經生物行為學教授、格瑞爾博士（Joshua Grill , PhD），他也是爾灣加大MIND認知記憶障礙與腦神經研究中心總監，及加州AARP樂齡會資深項目專家絲多娜（Rachel Stone）。

格瑞爾博士表示，對於失智症，通過過去20多年對病因研究，發現罹患風險50%屬遺傳，另外50%風險來自生活方式。年齡愈大患病風險愈高。通過生活方式改變，也可大大緩解。比如要注意保護大腦，多吃魚，鍛鍊身體，睡眠很重要。但並不是說，如果改變生活方式，就一定不會患病。

他認為，對於失智症，早期診斷非常重要，做好早期診斷發現患病，就可及早治療。從他所在的研究機構，診斷部分包括病史、身體和神經系統檢查、化驗結果、神經影像學、神經心理評估等。現在確診工具愈來愈多，先進診斷方法是通過驗血診斷。

他說，多年來，聯邦食品暨藥物管理局（FDA）也推出一些藥物，可以緩解失智症一些症狀，但沒有哪一種藥對於失智症可以停止或預防患病。目前最新藥物Aduhelm，已經獲批用於治療阿茲海默症。但對於療效存在很大爭議，所以應用不普遍。還有三種治療失智症新藥在實驗中。

他指出，對於失智症病因及治療仍在不斷研究中，但參與研究各族裔志願者數量有限。希望亞太裔志願者加入，可上網Mind.uci.edu/CARE了解詳情。

來自加州AARP樂齡會的絲多娜，就照護親人患者及制定家庭照護計畫做了說明。她表示，無論哪個照護階段，都需有一個很好的路線圖。所以，制定護理計畫包括五個重要步驟，即展開對話、組織團隊、制定計劃、尋求支援，照顧好自己。

她認為，應尊重被照護者的心願，所以在準備階段需要採取適當辦法。同時在組織團隊方面，可以選擇居住附近、可幫忙完成簡單任務，願意分享他們的才能的人。建立團隊，確定人數，安排照顧角色和職責，無論怎樣都要以被照顧者為中心。

她表示，照顧親人不是一人可完成的事，需要尋找社區資源、諮詢專業人士。雇人幫忙，確保安全，尋找輔助住屋選項。也要熟悉家庭照顧法律。同時要照顧好自己，才能更好照顧親人。也可以使用科技手段。

她還提供分享資源和信息：AARP Caregiving Resource Center，網址：aarp.org/caregiving；AARP California Resources for Family Caregivers；網址：states.aarp.org/california/caregiverresources

主講人絲多娜（Rachel Stone）加州AARP樂齡會資深項目專家，（樂活5...
主講人絲多娜（Rachel Stone）加州AARP樂齡會資深項目專家，（樂活50加提供）

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