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長者日間小睡頻率增 科學家：加速失智症惡性循環

記者啟鉻／綜合報導
醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）
醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

美國波士頓醫學研究人員近期一項突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。

這項突破性研究來自波士頓的布里翰婦女醫院（The Brigham and Women's Hospital ）。研究顯示：白天過度小睡預示未來罹患失智症的風險增加。而這種風險也加速了衰老過程中日間小睡增多，兩者形成惡性循環關係。

研究人員說，白天小睡一會兒，在年長者中很普遍，但研究人員尚未確定白天小睡與認知老化之間關係。

華裔研究人員李朋（Peng Li，譯音）指出，白天過度小睡預示可能未來罹患失智症風險升高，而且進一步表明，「白天小睡隨年紀增長頻次增加是失智症惡化或臨床進展不利的跡象」。

針對白天小睡對年長者認知能力的影響，目前存在互相矛盾結果。有些研究表明，白天小睡對提高敏銳認知能力、情緒及警覺性有益處，而另一些研究認為有負面影響。

目前研究人員測試兩種可能性，即隨著年齡增加，參與測試者的小睡時間更長或更頻繁，隨著失智症發展，症狀變化更快；日間小睡過多的參與測試者罹患失智症風險增加。這項新研究中，超過1000名平均年齡81歲的測試者佩戴類似手錶裝置，可以戴在不經常使用手臂上長達14天，研究人員可以通過這個裝置觀察測試者睡眠情況。

研究人員了解到，小睡時間長短與頻率相關，並發現日間小睡與失智症存在關聯。同時進一步發現，更長時間和更頻繁時間日間小睡，是認知正常年長男性及女性罹患失智症的危險因素。此外，隨著疾病發展，小睡時間與頻率隨年齡增加也開始拉長和加快，也就是所謂「惡性循環」。

李朋表示，對年長者日間小睡與失智症之間存在惡性循環關係的發現，為更好了解睡眠對年長者失智症發作的作用提供基礎。這項研究也對年長者24小時睡眠情況進行觀察，以便檢測睡眠對年長者健康狀況影響。

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