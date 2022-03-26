迪奧新香水來了 快閃咖啡店現身洛杉磯

頂樓的Miss Dior裝置，很適合拍照。（記者張宏／攝影）

迪奧（Dior）日前在洛杉磯舉辦沉浸式香水展，並開設七天快閃的咖啡 店，面向大眾免費開放，不僅可免費拿小樣，品嘗迪奧專屬飲品和甜品，且買香水即送鮮花。

人們可直接入場。（記者張宏／攝影）

現場能全方位感受香氣。（記者張宏／攝影）

影音來源：記者張宏

Dior Beauty為慶祝新款Miss Dior香水發售，在南加 西好萊塢的Millefiori Garden快閃七天，現場被佈置成花海，大家可欣賞美輪美奐的各色花卉，隨處都能聞到Miss Dior獨有的玫瑰香味，且由Maria Grazia Chiuri設計的高級訂製禮服也現場展示。另外還專門佈置了一個以無限花朵為特色的鏡像藝術裝置，屋頂還有神祕驚喜，鮮花攤位、各種裝飾，讓參觀者尤其是女生們可以擺出各種造型拍照。

迪奧新推出的Miss Dior香水。（記者張宏／攝影）

來自南加各地的潮人聚集在迪奧咖啡店。（記者張宏／攝影）

除了每個人都能獲贈香水和護膚小樣，迪奧還開設七天的快閃咖啡店。身穿粉色圍裙的猛男們現場為大家製作Dior特飲，和各式玫瑰主題的甜品如可頌麵包、馬卡龍和酪梨等。近日天天都有南加各地的時尚潮人聚集在此，其中不乏帶小孩的媽媽，也有不少華人 。

來自阿罕布拉的華人王小姐表示，在網上看到照片就很讓人心動，少女心爆棚。因為怕週末人多，特別在工作日和朋友來打卡，拍了不少美美的照片。玫瑰拿鐵很好喝，且買了一瓶香水，並贈送了鮮花，覺得參加這樣的活動，讓生活很有儀式感。

民眾可在官網上預約，展覽地點是8552 Melrose Avenue,Los Angeles，展覽日期是即日到3月27日早10時至晚5時。