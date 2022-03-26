洛縣BA.2病例增 衛局擴大接種服務

隨著更具傳染性的Omicron 亞變種BA.2病毒株在洛杉磯 縣的病例趨增，洛縣公共衛生局正在擴大居民的疫苗 接種和增加移動疫苗接種服務，以保護無法前往診所或藥房施打疫苗的居民。

根據周四公佈的數據， 洛杉磯縣2月27日至3月5日，冠狀病毒樣本中有14.7% 是變種BA.2 病毒株。這是前一周變種BA.2 病毒株占比6.4%的兩倍多。BA.2 被認為比早期的 Omicron變種具有30%到60%的傳染性。然而，BA.2似乎不會導致更嚴重的疾病，而且最近感染早期 Omicron變種的人，很可能對BA.2至少在短期內具有相當程度的免疫力。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）敦促洛縣居民，繼續在室內公共場所佩戴口罩。她也說，隨著更具傳染性的亞變種BA.2病毒株的病例越來越多，每個人，尤其是那些風險較高或與他們一起生活的人，都應該戴上高質量的口罩，並接種疫苗或接種加強針。

最近的分析表明，亞變種BA.2病毒株將很快成為主要病例。據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，3月13日至3月19日估計BA.2佔分析樣本的35%，高於前一周的22%。約翰霍普金斯大學的數據顯示，自2月下旬以來，英國的新冠病毒病例增加了兩倍多，每週每10萬名居民就有1100病例。

除了公共衛生移動疫苗接種團隊外，有關部門目前還與六家供應商合作，以增加移動疫苗接種服務的數量。與完全接種但未接種加強針的居民相比，未接種疫苗的居民因新冠病毒住院的可能性比前者高出四倍。另外，未接種疫苗者住院的可能性，是已接種新冠疫苗和加強針的人們的五倍。

自去年3月以來，洛杉磯縣約有9960名無法外出的居民接種了疫苗。據估計，洛杉磯縣有1萬至1萬5000人在家中，因健康原因無法外出接種疫苗。

截至3月5日的那一周，有231名無法前往疫苗接種所的居民也接種了疫苗。其中，超過60%的居民居住在資源不足的社區。

公共衛生部門本週也開始聯繫1000多家服務老年人或居家人士的社會服務機構，並向他們提供有關如何為客戶申請移動疫苗接種服務的指南。

如需有關移動疫苗接種服務，可以於每天上午8時至晚上8時30分之間撥打 833-540-0473 聯繫公共衛生疫苗呼叫中心，以獲取有關 COVID-19 疫苗的信息。居民還可以訪問 VaccinateLACounty.com。