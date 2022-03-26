全美前50最受歡迎餐廳 洛杉磯占11家

Bottega Louie最出名的就是色彩斑斕的馬卡龍(macaron)。（ Bottega Louie網站）

深受眾多食客喜愛的餐廳Bottega Louie，是全美Yelp上評價最高的一家餐廳，這家位於洛杉磯 繁華市中心的義大利 餐廳以美味點心聞名，目前在Yelp上已擁有高達1萬7020 條評論，並且每天都在增加新的好評。

Yelp是美國一個用戶對餐館等場所進行評價的流行網站，該網站在餐廳和食品類別中，確定了美國最受歡迎的餐飲場所，然後按評論總量對它們進行排序。排名全美前51家最受歡迎的餐廳，每家餐廳都有超過6000條評論，位於洛杉磯的Bottega Louie排名第一，是 Yelp上點評最多的商家，高達1萬7000多條評論。

這家著名的義大利美食和法式糕點組合的餐廳，位於洛市中心700 S. Grand Ave.，曾在疫情 期間關閉，但去年年底重新開業，目前一家新分店正在西好萊塢開張。餐廳提供豐富的菜單，從披薩到義大利麵再到各種沙拉，以及令人垂涎的周末早午餐。 Bottega Louie最出名的就是無數美味的點心，尤其是色彩斑斕的馬卡龍(macaron)。

雖然Bottega Louie是全美排名前十名中唯一一家洛杉磯餐廳，但在前50名中，洛杉磯餐廳共有 11 家，而聖地牙哥、舊金山、拉斯維加斯、紐約和芝加哥各有五家，夏威夷有四家。名單上下一個洛杉磯頂級餐廳是 Daikokuya Little Tokyo、Perch和Wurstküche，分別位於第12、13和14位，Pink's Hot Dogs 排在第30位。

截至2022年2月，所有商家都在Yelp上標記為營業，擁有超過九個地點的企業被排除在外。而在新冠疫情嚴重期間，多家餐廳曾顯示長時間的關閉狀態。

以下是全美上榜前51家餐廳中的11家洛杉磯餐廳，它們分別是Bottega Louie、大黑家（Daikokuya Little Tokyo）、Perch、Wurstküche、粉色的熱狗（Pink's Hot Dogs）、Howlin’ Ray's 、Bestia、Philippe the Original、The Griddle Cafe、Father's Office、Republique。