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子女若社交軟體成癮 加州擬允許家長提告

編譯組／綜合報導
青少年對社交軟體成癮，加州新法或可允許家長提告。（ABC）
青少年對社交軟體成癮，加州新法或可允許家長提告。（ABC）

加州議會預備討論AB 2408草案，避免社交平台app故意導致青少年成癮，並允許家長在子女成癮後向社交媒體求償。此案由眾議員 Jordan Cunningham提出，一旦成案將是美國各州第一部防制社交App成癮的法案。

AB 2408草案又名「Social Media Platform Duty to Children Act」，如果社交軟體明知、應知其App的開發、設計、執行或更新行為，可能導致青少年使用者成癮時，母企業將負起刑事或民事責任。

Jordan Cunningham強調，AB 2408的宗旨在於，要求社交平台企業必須避免刻意誘導青少年成癮的行為，更應該避免未成年使用者產生心理傷害。他說，他自己就有四個小孩，包括他的朋友在內，都知道要節制青少年緊盯螢幕的時間有多困難，更何況有些小孩還因為平台上的體態誤導圖片，出現飲食失調的問題。

聯邦疾管中心（CDC）的研究發現，社交媒體的使用頻率越高，青少年自殺的風險就越高，每年約有4600名10歲至24歲的年輕人因此身亡。一名14歲的少年Antonio Perez接受ABC訪問時說，社交媒體確實會妨礙學業，也可能引發網路霸凌或是自殺。另一名家長Diana Diaz則說，許多小孩一開啟App就根本忘了時間，一看就是好幾個小時。

不過Facebook與Instagram的母公司Meta卻回應，他們對美國Instagram青少年使用者的調查顯示，80%的人在使用App後情緒都變好，也不覺得有什麼壞處。

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