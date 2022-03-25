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美華文藝季 3/26、4/9阮鳳儀、張秀亞開講

記者張宏／艾爾蒙地市報導
2022年美華文藝季春季系列講座記者會24日在僑教中心舉辦，人文磚基金會執行長、美華人文學會會長王曉蘭（中）介紹講座內容。（記者張宏／攝影）
2022年美華文藝季春季系列講座記者會24日在僑教中心舉辦，人文磚基金會執行長、美華人文學會會長王曉蘭（中）介紹講座內容。（記者張宏／攝影）

人文磚暨美華人文學會主辦的美華文藝季春季「文學與傳承」線上及現場講座系列開跑，首先在3月26日和4月9日舉行兩場精彩講座。

人文磚基金會執行長、美華人文學會會長王曉蘭24日介紹美華文藝季春季系列講座內容，包括3月26日台灣金馬獎新導演阮鳳儀的電影作品線上講座，4月9日張秀亞文學作品回顧線上講座。

3月26日(周六晚)是金馬獎新導演阮鳳儀的《美國女孩》幕前幕後線上講座，阮鳳儀將分享她第一部長篇獲金馬獎的電影編導及心得。

4月9日是「如水的月光-張秀亞的文學故事」線上講座。《文訊雜誌社》社長及總編輯封德屏、台灣文學發展基金會董事長于德蘭、張秀亞的女兒會不同角度，解析這位台灣散文家和詩人作品。

人文磚基金會代表、台灣編劇家張永祥太太任芝蘭、南加輔仁大學校友會前會長于德蘭、南加州淡江大學校友會會長吳典龍、南加台大學校友會代表官慧珍、南加大專院校校友會前會長郭文彬、南加輔仁大學校友會會長李建德等出席24日發佈會。

6月還有系列活動，包括線下的戴鴻超教授新書發表會、洛杉磯加大李旻敎授的「大航海時代的東西海上貿易」講座等，及影評歷史研究、金鐘獎主播陳煒智的「百老匯音樂劇」系列。

26日（週六）講座時間6:00-7:30 pm、Meeting ID：878 6976 6054，Passcode: 116264，4月9日（週六）講座時間6:00-8:00pm，Meeting ID：820 0393 2535，Passcode:255848。

南加大 導演 電影

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