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吳紹榮競選蒙特利公園市議員 趙美心支持

記者丁曙／蒙特利市公園報導
吳紹榮今年11月參選蒙特利公園市議員。（記者丁曙／攝影）
吳紹榮今年11月參選蒙特利公園市議員。（記者丁曙／攝影）

嘉偉學區（Garvey School District）教委會主席吳紹榮（Vinh T Ngo）改換跑道，將於今年11月競選蒙特利公園市第五區市議員，並已獲得國會眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等眾多華裔民選官員和社區領袖的支持。

吳紹榮23日向本報介紹了他參選蒙市議員的意願和計劃。他表示，自己的使命是領導、服務和改善蒙特利公園居民的生活質量，在個人追求美國夢的同時，通過自己的志工服務回饋社區。

吳紹榮的競選政見包括社區安全優先，投資城市基礎設施建設，向社區居民提供職業培訓，振興蒙市中心吸引新企業，傾聽市民關切的議題，為社區民眾發聲，以及運用他的從政經驗和金融財務專業知識為蒙市服務等。

趙美心表示，吳紹榮長期生活在蒙市社區，在這座城市完成他的從小學到高中的教育，對蒙市有深刻瞭解和深厚的人脈。吳紹榮2017年當選嘉偉學區教委開始，致力於社區服務，他是蒙市議員的適當人選，將為蒙市發展作出積極貢獻。

吳紹榮是越南華僑，在阿罕布拉學區（ASD）完成教育後，又在南加州大學（USC）獲得會計和金融學位，目前任職銀行高管。他在青少年時期，通過洛杉磯暑期青年就業培訓計劃在蒙市工作，當過報童、服務生等職；以後服務社區，平均每年義務奉獻500小時，為嘉偉學區、嘉偉教育基金會 (GEF)、華埠服務中心董事會等單位服務，目前他擔任華埠服務中心董事會副董事長、嘉偉教育基金會董事會主席等。

在新冠疫情爆發後，吳紹榮通過與華埠服務中心 (CSC) 健康診所合作，為蒙市居民和嘉偉學區提供疫苗和新冠病毒檢測。在 2020 年夏季至秋季期間，他幫助嘉偉社區採購超過 25 萬元的食品和個人防護設備。

吳紹榮的競選活動，還得到蒙市市長羅霈霆、市議員梁僑漢、聖蓋博市議員吳程遠、聖瑪利諾學區教委張志堅、阿罕布拉學區教委甄銘新、聖蓋博谷水區理事黃泰平、華埠服務中心執行長伍競群等民選官員和社區領袖支持，他們對吳紹榮服務社區的貢獻給予很高評價。

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