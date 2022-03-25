華裔社區領袖鍾幼蘭、傅瑪莉 爾灣「榮譽牆」入列

爾灣 市議會本週通過將17位對社區作出卓越貢獻者列入榮譽牆，其中包括現任南海岸中華文化中心執行長暨爾灣中文學校校長鍾幼蘭（Yulan Chung），及橙縣亞太社區聯盟（OC Asian and Pacific Islander Community Alliance）執行主任傅瑪莉（Mary Anne Foo）兩位華裔。

爾灣市自2006年起，在市政府旁的公園中設立榮譽牆，以表彰對社區作出卓越貢獻者，迄今已有超過400人獲此殊榮，市議會本週通過今年登上榮譽牆的社區領袖，包括由副市長郭正明提名 的鍾幼蘭，及由市議員金太美提名的傅瑪莉。此外，還有剛退休 的前爾灣警局局長Mike Hamel及爾灣市Hoag醫院總裁Marcy Brown等人，市府訂6月14日舉行公開表揚儀式。

爾灣副市長郭正明表示，鍾幼蘭擔任南海岸中華文化中心執行長及爾灣中文學校校長近十年，成功引介中華文化及語言的資源給社區，對促進社區多元化貢獻良多，他認為爾灣今日的成就有一大部分要歸功於長期耕耘的社區領袖，市府設立榮譽牆的目的即是肯定他們在非營利組織、公益團體及體育社團中的貢獻。