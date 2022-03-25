我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

華裔社區領袖鍾幼蘭、傅瑪莉 爾灣「榮譽牆」入列

爾灣市訊

爾灣市議會本週通過將17位對社區作出卓越貢獻者列入榮譽牆，其中包括現任南海岸中華文化中心執行長暨爾灣中文學校校長鍾幼蘭（Yulan Chung），及橙縣亞太社區聯盟（OC Asian and Pacific Islander Community Alliance）執行主任傅瑪莉（Mary Anne Foo）兩位華裔。

爾灣市自2006年起，在市政府旁的公園中設立榮譽牆，以表彰對社區作出卓越貢獻者，迄今已有超過400人獲此殊榮，市議會本週通過今年登上榮譽牆的社區領袖，包括由副市長郭正明提名的鍾幼蘭，及由市議員金太美提名的傅瑪莉。此外，還有剛退休的前爾灣警局局長Mike Hamel及爾灣市Hoag醫院總裁Marcy Brown等人，市府訂6月14日舉行公開表揚儀式。

爾灣副市長郭正明表示，鍾幼蘭擔任南海岸中華文化中心執行長及爾灣中文學校校長近十年，成功引介中華文化及語言的資源給社區，對促進社區多元化貢獻良多，他認為爾灣今日的成就有一大部分要歸功於長期耕耘的社區領袖，市府設立榮譽牆的目的即是肯定他們在非營利組織、公益團體及體育社團中的貢獻。

爾灣 提名 退休

上一則

Fellow連任PCC 伍麗娥、鄭博仁背書

下一則

黃正芬選喜瑞都市議員 市長胡張燕燕力挺

延伸閱讀

吳紹榮競選蒙市議員 趙美心方樹強等力挺

吳紹榮競選蒙市議員 趙美心方樹強等力挺
核桃高中機器人隊進軍國際賽 苦無路費 盼社區幫忙

核桃高中機器人隊進軍國際賽 苦無路費 盼社區幫忙
成年山獅闖入辦公樓 橙縣爾灣市民驚魂

成年山獅闖入辦公樓 橙縣爾灣市民驚魂
矽谷中文學校獲評鑑「最優」 小狀元教育學苑「良好」

矽谷中文學校獲評鑑「最優」 小狀元教育學苑「良好」
山獅闖入辦公樓 南加州爾灣市民驚魂

山獅闖入辦公樓 南加州爾灣市民驚魂
全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

熱門新聞

21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
爾灣市是近年受到新移民喜愛的城市之一。（爾灣市府臉書）

全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

2022-03-19 02:16

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻