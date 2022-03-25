Fellow連任PCC 伍麗娥、鄭博仁背書

PCC理事Anthony Fellow（左）與前校長Rajen Vurdien和華裔理事伍麗娥（右）合影。（Fellow Facebook）

巴沙迪那學院（PCC）理事會第七區理事Anthony R. Fellow競選連任，獲得華裔 民選官員支持，但面臨華裔青年王耀正（Alton Wang）挑戰。Fellow表示，他正在談判建設一個位於亞凱迪亞 市（Arcadia）的PCC衛星校園，「這對亞凱迪亞市和巴沙迪那學院是個里程碑，亞凱迪亞居民占PCC入學人數的三分之一。」

PCC華裔理事伍麗娥（Linda Wah）說，Fellow是服務學生的冠軍，他在亞凱迪亞成功找到一個衛星校園，將可確保學生所需的資源。亞凱迪亞副市長鄭博仁（Paul Cheng）說：「Fellow服務的每一天，都是我們社區繁榮的另一天。」前西灣水區華人 理事關惠玲（Carol Kwan）也委託華文媒體向華人選民介紹Fellow。

Fellow說，，PCC是全國十所榮膺Aspen Institute獎狀的學院之一，連續第六次獲得該榮譽；PCC畢業的西裔學生超過全國其他任何一所社區學院；並有些畢業生轉入耶魯、南加大和柏克萊加大。

2007年，亞凱迪亞選民以壓倒性優勢選舉Fellow成為第七區理事，挑戰他的華裔青年王耀正，已獲加州49區眾議員方樹強背書，預期6月將有一場選情激烈的競爭。