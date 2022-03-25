洛城新語／每車油貼400元 或刺激物價

為挽救飽受高油價之苦的加州 居民，州長紐森 23日公佈百億援助計劃，打算為每位車主發放400元汽油補助。但此舉無異「飲鴆止渴」，雖能讓荷包暫時好受，但百億資金流入市場，加之400元補助對物流業者可謂杯水車薪，無法顯著降低運輸成本；紐森計劃實行後，如今高通膨狀況，或更刺激物價。

加州徵收高昂汽油稅，每加侖0.51元，使其油價冠絕全美。州長紐森提出的汽油補助，之所以是400元，參考的是一輛15加侖汽車，平均每周加一次油，需繳納約7.65元汽油稅，一年52周則是397.8元；400元油貼，相當於為額外的汽油稅報銷。

這個算法，對普通家庭或許夠用；但對許多物流業者來說，卻是杯水車薪。暫且不論貨運業者平均每週行駛里程，遠高於普通家庭；其車輛的油耗，也比家用轎車或休旅車多得多。例如7級的重型卡車（2萬6000噸至3萬3000噸），平均每加侖燃油只能跑6哩左右；而許多家用轎車或休旅車，可以很容易突破每加侖20哩，部分日本品牌的小排量汽車，甚至能到每加侖30哩。

如此這般，400元的燃油補助，無法起到有效降低運輸成本，進而平抑物價上漲的作用。更令人擔憂的是，其高達百億的規模，在流入市場後，很可能會繼續刺激已失衡的供求關係，讓物價再度走高。

新冠疫情以來，因為直升機撒幣似的大規模紓困金 發放，導致通貨膨脹嚴重；州長紐森如今打算每位車主發400元補助的援助計劃，與之前的新冠紓困，幾無差別。而且據州長紐森公佈的計劃，每車400元的燃油補助發放，沒有收入限制；無論是住在百萬豪宅的富人，還是在貧民區租屋的窮人，能領到的金額一模一樣。

對於富人來說，有無400元補助，生活影響不大；將來物價更高，或許也只是「一天吃一次龍蝦和兩天吃一次龍蝦」的區別。但對窮人來講，400元雖然能解決部分眼前難題，但面對將來的物價上漲，或許就是生活就是「吃不吃得飽飯」的重大改變。

州長紐森其實可以有更簡單、效果也更好的選擇，就是仿效馬里蘭州，暫停徵收汽油稅。這樣不僅貨運成本下降，有助平抑物價；用油多者獲得更多補貼，用的少的人，拿較少補貼，也顯得更為公平。

不過對紐森來說，做決策不得不考量政治；「暫停徵收汽油稅」從長遠角度看，或許是更好選擇；但「人人有錢領」，放在眼下，肯定能讓許多人開心。而2022是選舉年，許多民眾只看到眼前拿到的400元，沒想到今後影響。紐森更傾向發錢，也在預料之中。