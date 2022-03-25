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學區抗疫經驗 亞裔教委線上交流

記者丁曙╱洛杉磯報導
嘉偉小學學區針對少兒特點，提供了寓教於樂的抗疫教育。（APISBMA視屏截圖）
嘉偉小學學區針對少兒特點，提供了寓教於樂的抗疫教育。（APISBMA視屏截圖）

持續兩年的疫情對亞裔學生造成巨大衝擊，影響到他們的身心健康。加州亞太裔教育委員協會（APISBMA）本周舉辦一場線上研討會，名為「希望、靈感和新冠恢復—亞太裔視角」，分享抗疫經驗和故事，幫助學區和學校的政策制定者們，更深入細緻地了解新冠（ COVID-19 ）如何影響亞裔學生和家庭。

研討會由加州亞太裔教育委員協會會長Laurie Leung召集，聖瑪利諾學區（San Marino USD）教委張志堅（C Joseph Chang）和朱秀芳（Shelly Ryan）擔任主持人，邀請到學區行政和技術主管、醫學界和社區服務中心代表分享。

加州大學（USC）柯克醫學院臨床醫學副教授饒博士（DR. Purush Rao）指出，這場疫情影響到全國近8000萬人，死亡超過97萬人，目前仍有超過1.4萬人因感染住院；全國疫苗接種率近82%，五歲以上、至少接種一劑疫苗人口超過了2.55億人。因此，這場世紀浩劫深刻地影響到每一個社會層面和社區，特別是亞太裔。

教委張志堅說，疫情爆發初期，防護設備特別是口罩成為搶手貨，很難大批量買到。他在醫院管理層工作，擁有公衛生資源，自掏腰包購買口罩，分批發放給學生和教職員工，提前做好防護工作，避免病毒在學區大面積散播。他累計購買了１萬片口罩，除了送給學區的師生員工，還捐贈給南加州大學一批。

聖瑪利諾學區技術服務部執行長蔡卓光博士（DR. Stephen Choi），充分發揮數位科技優勢，每週為所有員工、學生和志願者提供現場監測 PCR 檢測，篩查可能患有 COVID 但無症狀的個人。學區還為在校期間出現症狀的所有員工、學生和志願者，提供每日現場快速抗原檢測。此外，學區提供教育和信息技術、媒體和通信、數據管理和培訓，通過創新和有效應用技術，確保學生在抗疫期間，也能較好完成學習任務。學生和老師及學校交流管道，包括在線聊天、發送電子郵件，或電話及短信等。

嘉偉小學學區（Garvey School District）教育總監朱鄺麗妍（Anita Chu）介紹，該學區針對少兒階段的學生，提供生動活潑的抗疫教育，在校園和教室，提供卡通宣傳畫，愛心口罩、健康卡片、充氣人物、戴口罩的大熊，以及醫護人員載歌載舞，將有關 COVID-19疫情的危害和防護信息帶給學生，達到寓教於樂的效果。

華埠服務中心健康行為項目主任阮妮娜（Nina Yuen Loc）指出，疫情對人們的精神和心理造成極大影響，引發了抑鬱、壓力、悲傷、焦慮、憤怒等情緒，以及藥物濫用等，據兒童健康網站數據，在2020年3月至10月，因為精神問題看急診案例，在5-11歲少兒中上升24%，在12至17歲少年中上升31%；以及2021年初期，12至17歲少年中疑似自殺案例同比上升50%。這些狀況對於家庭保護、預防和善後護理帶來了新挑戰。

加州亞太裔教委和學區總監等線上座談分享抗疫經驗。（APISBMA視屏截圖）
加州亞太裔教委和學區總監等線上座談分享抗疫經驗。（APISBMA視屏截圖）

學區 加州大學 教育總監

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