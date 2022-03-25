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抗BA.2打補強針 專家：非必要 適合免疫功能嚴重低下者

編譯組╱綜合報導
舊金山加大傳染病學家甘地表示，需不需要接種第二劑補強針，要視免疫功能是否健全和是否患有多種疾病來決定。（取自推特）
舊金山加大傳染病學家甘地表示，需不需要接種第二劑補強針，要視免疫功能是否健全和是否患有多種疾病來決定。（取自推特）

面對Omicron亞型BA.2病毒株的傳播日益普遍，民眾是否應該接種第二劑新冠補強針？以下是舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）的分析。

甘地表示，兩家大型疫苗公司正在向聯邦食品藥物管理局（FDA），申請第四劑新冠疫苗（即第二劑補強針）授權，但兩家公司的作法非常不同。莫德納（Moderna）申請的對象是所有成年人，輝瑞（Pfizer）由請的只有年滿65歲的民眾。然而，為了了解哪一種作法是正確的，我們必須先了解免疫系統。

接種疫苗可以在人體內，產生針對新冠病毒的中和抗體，但這些抗體對Omicron等新變種病毒株可能不太有效。即使人體因為接種額外的補強針獲得大量新抗體，這些抗體也會在接下來的幾個月中減弱。

但是，這並不代表所有人都需要持續接種補強針。疫苗還會產生一種稱為「細胞免疫」（cellular immunity）的東西，它持續的時間要比疫苗提供的免疫力長得多，會以持久的方式保護人們免受嚴重疾病的侵害。

記憶B細胞（Memory B cell）是由疫苗產生，它已被證實，具有更強識別不同SARS-CoV-2變種病毒的能力。儘管我們不知道，透過接種疫苗或感染獲得的記憶B細胞可以保有多久，但1918年大流感的倖存者，90年後感染到相同病毒株時，體內的記憶B細胞仍能產生抗體。

此外，疫苗也可產生T細胞。作為記憶庫的T細胞會在需要時產生抗體，但它會強化人體對病毒的反應，並招募其他細胞直接攻擊病原體。透過疫苗接種，我們可以獲得特定的T細胞來對抗變種病毒株，包括Omicron。儘管Omicron有許多突變，但T細胞可以識別出病毒上的結合點，予以標記後進行攻擊。

一項研究估計，感染新冠病毒後產生的T細胞可能可以持續一生。另一項研究報告也表示，2003年SARS倖存者體內產的T細胞至今仍然存在。

T細胞還可以在有需要時，幫助B細胞製造新抗體。因此，人體需不需要靠接種更多疫苗來產生中和抗體，應該取決於一個人的年齡，和是否患有任何綜合症。

當體內的抗體減弱時，人們很容易再次感染，因為抗體是病毒入侵鼻腔時的第一道防線。在Omicron疫情時期，因為抗體減弱，所避免再次感染的保護力也下降。這正是為何美國授權藥廠提供補強針的原因。不過，研究發現，抗體雖然會減弱，但預防出現重症的保護作用是持久的。

是否需要進一步接種疫苗以增強抗體，取決於每個人的臨床特徵，例如，免疫功能是否低下、年齡較大或是否患有多種疾病。根據聯邦疾病防治中心（CDC）最近的研究，免疫功能嚴重低下、年齡超過75歲且患有四種疾病的人，容易出現嚴重的突破性感染。免疫功能嚴重低下者，目前已被批准可以接種第四劑疫苗，而年齡較大的高風險群體應該是下一個被批准的對象。

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