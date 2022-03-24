我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

20年來第25隻 山獅P-104被撞死陳屍公路

編譯組／綜合報導
山獅P-104為20年來第25隻死於車禍的山獅。（國家公園管理局）
山獅P-104為20年來第25隻死於車禍的山獅。（國家公園管理局）

國家公園管理局（National Park Service）納入保護的山獅P-104，23日上午7時被巡邏人員Coby Bishop發現遭車撞死在太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）的西馬里布（Malibu）路段。P-104重103磅，是20年來第25隻死於車禍的山獅。

P-104在3月8日才剛被捕獲，並戴上GPS追蹤項圈，沒想到卻成為太平洋海岸公路上第一隻車禍身亡的山獅。P-104近日不知何故，頻繁穿越太平洋海岸公路，因此國家公園管理局已經將P-104納入異常大貓，沒想到還是發生意外，這讓國家公園管理局的人員都相當感傷。

國家公園管理局的人員Ana Beatriz Cholo指出，P-104是隻美麗的大貓，牠的死亡再次凸顯公路對野生動物有多危險，山獅追蹤計畫自2002年開始以來，已有25隻山獅死於車禍，P-104是第8隻套上GPS項圈。

Center for Biological Diversity的法律顧問J.P. Rose指出，P-104之死再度凸顯道路對野生動物的威脅，而提供野生動物安全橫越道路的路橋因此特別重要，類似101公路Agoura Hills路段數個月前才剛新建動物陸橋，讓山獅與其他動物能夠避開車潮前往其他棲地，但Santa Monica Mountains的動路陸橋不足，當地的美洲獅已經滅絕。

P-104的死因據信是自太平洋海岸公路33100街區的住家穿越道路，駕駛撞擊P-104後並未停車，現場還留有一些零件碎片。P-104明顯受到重擊，國家公園管理局人員遺憾地說，希望P-104走得很快，沒受到太多苦痛。

專家目前仍不清楚，P-104為何要穿越道路，但很可能附近的一些灌木叢讓P-104以為可以躲藏與嬉戲。P-104的遺體將先進行解剖，已確定牠是否吃下老鼠藥之類的毒物，然後以牠的遺體為樣本，進一步瞭解活在都會區附近的野生動物身體狀態。

車禍

上一則

洛縣36歲刺青男 涉16次持槍搶劫

下一則

成年山獅闖入辦公樓 橙縣爾灣市民驚魂

延伸閱讀

山獅闖入辦公樓 南加州爾灣市民驚魂

山獅闖入辦公樓 南加州爾灣市民驚魂
聯合太平洋火車脫軌 13節貨車廂翻覆

聯合太平洋火車脫軌 13節貨車廂翻覆
聯合太平洋貨運列車在南加內陸出事 13節車廂脫軌

聯合太平洋貨運列車在南加內陸出事 13節車廂脫軌
北美化肥運輸受阻 加拿大太平洋鐵路停工又擾供應鏈

北美化肥運輸受阻 加拿大太平洋鐵路停工又擾供應鏈
驚見山獅出現後院躍入湖中 屋主嚇壞

驚見山獅出現後院躍入湖中 屋主嚇壞
紅木國家公園之旅

紅木國家公園之旅

熱門新聞

21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40
爾灣市是近年受到新移民喜愛的城市之一。（爾灣市府臉書）

全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

2022-03-19 02:16

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高