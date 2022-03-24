20年來第25隻 山獅P-104被撞死陳屍公路

山獅P-104為20年來第25隻死於車禍的山獅。（國家公園管理局）

國家公園管理局（National Park Service）納入保護的山獅P-104，23日上午7時被巡邏人員Coby Bishop發現遭車撞死在太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）的西馬里布（Malibu）路段。P-104重103磅，是20年來第25隻死於車禍 的山獅。

P-104在3月8日才剛被捕獲，並戴上GPS追蹤項圈，沒想到卻成為太平洋海岸公路上第一隻車禍身亡的山獅。P-104近日不知何故，頻繁穿越太平洋海岸公路，因此國家公園管理局已經將P-104納入異常大貓，沒想到還是發生意外，這讓國家公園管理局的人員都相當感傷。

國家公園管理局的人員Ana Beatriz Cholo指出，P-104是隻美麗的大貓，牠的死亡再次凸顯公路對野生動物有多危險，山獅追蹤計畫自2002年開始以來，已有25隻山獅死於車禍，P-104是第8隻套上GPS項圈。

Center for Biological Diversity的法律顧問J.P. Rose指出，P-104之死再度凸顯道路對野生動物的威脅，而提供野生動物安全橫越道路的路橋因此特別重要，類似101公路Agoura Hills路段數個月前才剛新建動物陸橋，讓山獅與其他動物能夠避開車潮前往其他棲地，但Santa Monica Mountains的動路陸橋不足，當地的美洲獅已經滅絕。

P-104的死因據信是自太平洋海岸公路33100街區的住家穿越道路，駕駛撞擊P-104後並未停車，現場還留有一些零件碎片。P-104明顯受到重擊，國家公園管理局人員遺憾地說，希望P-104走得很快，沒受到太多苦痛。

專家目前仍不清楚，P-104為何要穿越道路，但很可能附近的一些灌木叢讓P-104以為可以躲藏與嬉戲。P-104的遺體將先進行解剖，已確定牠是否吃下老鼠藥之類的毒物，然後以牠的遺體為樣本，進一步瞭解活在都會區附近的野生動物身體狀態。