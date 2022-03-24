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富比世美百大私企 金士頓19名 創辦人孫大衛歸功員工高效率

【南加橙縣芳泉谷市訊】
世界華人工商婦女企管協會南加州分會會員們在金士頓科技公司全球總部大樓前合影。（本報記者╱攝影）
世界華人工商婦女企管協會南加州分會會員們在金士頓科技公司全球總部大樓前合影。（本報記者╱攝影）

富比世（Forbes）雜誌不久前公布的2021年全美百大私人企業中，總部位於芳泉谷市（Fountain Valley）的金士頓科技公司(Kingston Technology)名列第19名，也是加州唯一進入前20名的私人企業，金士頓科技公司創辦人孫大衛23日強調，金士頓科技成功的因素，大部分歸功於員工的高效率與忠誠度。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會23日組團參訪金士頓科技公司，由公司共同創辦人兼總經理孫大衛接待。孫大衛在簡報中表示，金士頓科技公司自1987年成立以來，年營業額持續成長，新冠疫情期間更是屢創佳績，2021年營業額達155億美元，而公司全球員工僅3200人，平均每名員工的營收高達483萬美元，企業的高效率令許多知名大公司稱羨。

孫大衛指出，雖然金士頓以高效率聞名，在芳泉谷市的公司總部及工廠裡，卻見不到急著走路的人，感覺上好像工作很輕鬆。員工上班衣著簡便，外人看不出誰是主管。公司以尊重、信任員工的作法，營造出上下一心的共識，也表現在高效率的成長中。

負責金士頓公司全球閃存盤（flash drive）企畫業務的副總裁Ann Lo表示， 金士頓科技主要產品是電腦內存記憶體及閃存盤，產品行銷175國。由於公司文化以員工為重，員工經驗豐富，對產品及顧客了解深入，不但締造高業績，也經常被評選為橙縣工作環境最佳的公司。原本主修會計的她，進入金士頓27年，從未感受到玻璃天花板的限制，老闆指派她擔任企畫部門的工作，即使她難免犯錯也不在乎，讓她覺得很有發揮和成長的空間。為了配合全球各地的業務，她不必朝九晚五坐辦公室，可兼顧接送孩子的時間，但是在必要的時候，她心甘情願上班到半夜，這也是公司裡重要部門主管不乏女性的原因。

目前金士頓科技在芳泉谷員工約600人，雖然記憶體主要工廠在上海及新竹，芳泉谷的工廠仍有四條生產線，主要以必須在美國製造的產品為主，其中也包括一些機密產品，因此參訪過程中不可拍攝照片或錄影。金士頓科技為了接待世華工商婦女企管協會的「女強人」團隊，特別由該公司能講華語的五位高階女性主管陪同參訪工廠，與來訪的賓客交換工作及生活心得，讓世華南加州分會會員們感到格外貼心。

金士頓科技主管全球閃存盤業務的副總裁Ann Lo分享她如何兼顧工作與家庭。（本報...
金士頓科技主管全球閃存盤業務的副總裁Ann Lo分享她如何兼顧工作與家庭。（本報記者╱攝影）
金士頓科技公司共同創辦人孫大衛（圖右二）與世華南加州分會召集人胡安瀅（左一）、會...
金士頓科技公司共同創辦人孫大衛（圖右二）與世華南加州分會召集人胡安瀅（左一）、會長裴映棋（左二）及副總會長陳玲華合影。（本報記者╱攝影）

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