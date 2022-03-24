我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

東航空難的謠言等怪象

洛城新語 

中國東方航空一架波音737-800客機21日從昆明飛廣州途中，在廣西梧州墜毀，132位乘客和機組人員罹難，海內外都感到沉痛惋惜。失事原因迄今不詳，謠言卻滿天，甚至帶上中美競爭的陰謀；部分大陸網民初期在新聞後留言幸災樂禍，更失去同理心和人性，讓人震驚。

海外細心民眾發現，不少國內民眾留言抱怨「我們疫情封城不能出門，你們卻搭飛機旅行，終於出事」云云，對罹難者毫無同情。有評論怪罪中共洗腦教育，竟培養出一群失去人性的冷血怪人。情況和美國2001年遇九一一恐襲近3000無辜民眾遇難，大陸有民眾卻上街慶祝一樣。

其他怪象還包括：一，首先怪罪波音，大駡美帝。失事737-800型客機才 服役6.8年，但該型客機服務25年，全球7000多架使用中，包括中國1000多架。許多網民卻將它和飛航軟體出包、正調整試飛中的波音737-Max相提並論，抹黑波音和美國。

二，揣測機師欠債自殺。出事後當局營救進展遲緩，官方緘默30多小時才舉行首場記者會，內容空洞。罹難名單、救援進度都未即時公布，有人找到和失事機長同姓名的楊鴻達欠債13萬，揣測機長因此自殺，實嫌草率。

三，失事航班幾乎90度筆直下衝墜地，有錄影為憑，當局卻未立即公布有無和航管通話或發求救信號。該航班快到目的地前，兩分鐘內曾從8900公尺高度急降，前16秒機頭朝下急降、拉升、再下降，航速也多次升降，最後墜毀，到底什麼原因？

有華人資深機長解說，航機可能因機械故障、機翼結冰，或駕駛誤觸打開襟翼，導致航速下降瀕臨失速，而機長想用俯衝增速再拉升避免失速，使機身承受逾2.5G拉力，最後失控直墜，連串疑問都待解答。

出事後30小時，救援隊才找到零星遺體和機身碎片；40多小時才找到一個黑匣子。政府應對給外界感覺非常謹慎，似想隱瞞或保護什麼。

四，業內人士提最重要線索：波音2019年發現737NG客機(出事同型機)約5%聯結機身與機翼的零組件Pickle Fork(俗稱泡菜叉)有嚴重裂痕，並通知全球同型機須飛來加州勝利谷(Victorville)的維修廠檢修。但因等候期須六個月，影響班機營運，且費用昂貴，東航並未照辦。

東航曾舉行慶功會，並發布視頻，表彰自力改裝這型班機零組件，還披露維修過程發現工具不合用，如何克服萬難解決等，相當自豪。其過程是否符合波音規範、使用零組件是美國原廠或中國製造？出事飛機是否曾被中國改裝？業內有人質疑。

中國正自製C919客機，並和波音合作自製尾翼等零組件，不知是否哪個環節出問題，出事後北京急派副總理劉鶴率隊南下，且有準備甩鍋等嫌疑。波音和美國當然有警覺，依國際慣例須派員會同調查失事原因，如非屬波音責任，自然不會揹這個鍋。

總之，美中都需要真相，負責方須給132位罹難者補償。兩國競爭不能妨礙事實發掘和實現正義，人世間不能沒有是非公理。

東航 加州 北京

上一則

沃爾瑪計畫 再僱超過5萬名員工

下一則

喜市議員選舉 陳金凱莉籲支持洛警強生

延伸閱讀

整點快訊／東航黑盒子尋獲 出事前機師和天候均良好

整點快訊／東航黑盒子尋獲 出事前機師和天候均良好
異地戀女友送未婚夫驚喜改機票 卻搭上東航失事客機

異地戀女友送未婚夫驚喜改機票 卻搭上東航失事客機
東航空難現場尋獲人體組織 黑盒子連夜送北京鑑定

東航空難現場尋獲人體組織 黑盒子連夜送北京鑑定
一洲焦點／拜登提更多對俄制裁、大法官聽證、東航空難

一洲焦點／拜登提更多對俄制裁、大法官聽證、東航空難
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

熱門新聞

21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40
爾灣市是近年受到新移民喜愛的城市之一。（爾灣市府臉書）

全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

2022-03-19 02:16

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高