租房保護令致收入減 房東團體告洛縣府

大洛杉磯 公寓協會（The Apartment Association of Greater Los Angeles）和加州公寓業主協會（the Apartment Owners Association of California）於3月7日提告洛杉磯縣政府，要求法官頒發初步和永久禁制令，阻止洛縣針對房東 執行新的房客驅逐禁令，理由是違憲。

洛杉磯高等法院法官 William F. Highberger，已訂4月6日就兩個房東團體要求核發的初步禁令舉行聽證會。

據原告提供給法院的數名房東的宣誓聲明，在洛杉磯縣租房的保護令下，他們因為租客 拖欠房租和通貨膨脹損失數千元。如果驅逐禁令如期於下月初生效，將繼續蒙受損失。

洛杉磯縣政委員會於今年1月通過延長驅逐禁令，且就內容稍做修改，提供保護給付不起房租的房客。這項租房保護令最初於2020年3月生效，並已數次延期。從2022年4月1日開始，房東將不能驅逐因為疫情相關影響而不能如期繳交房租的租客，也不能挑戰房客宣稱財務困難提供的證明。

大洛杉磯公寓協會成員、73歲的房東Jennie Weinberger說，她目前在南巴沙迪那和阿罕布拉市擁有三處房地產。其中兩位租客已經拖欠她高達2萬1215元租金，並表示房客們都聲稱是受疫情影響無法按時繳交房租。Weinberger說，她不僅因為租客拖欠房租使收入大幅度減少，也因為通膨影響需要付出的部分開支增加。

她指出，她與丈夫都付出很大努力和心血才得以擁有這些房產。由於她和丈夫沒有退休計畫，也不能依賴社安金，只能仰賴租客按時繳交房租來維持生計。因此，租客因為租房保護令而拖欠房租將對他們造成巨大損失。

然而她相信隨著新的延期的驅逐禁令，租戶將繼續利用而不必付房租，「我們才是受傷的人。」

根據洛縣縣政委員會1月達成的延長驅逐禁令，從6月1日開始，對未繳交房租的租客保護將僅提供給低收入租戶，也就是收入為地區中間收入80%以下的人士。而其他一些對租客保護的條例，也將先後在6月1日和年底取消。但針對不付房租的低收入租戶的驅逐禁令將會一直延續至2023年6月。