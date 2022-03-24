洛市長參選人辯論 聚焦遊民、治安 洛時作家看好巴斯

五名主要的洛市市長候選人辯論，遊民和治安問題成焦點。（CNN）

洛杉磯 市長初選倒數兩個月，五位有意角逐的參選人22日晚間展開公開辯論，他們的主要議題不外乎遊民 與犯罪問題，但誠如觀察員所說，解決問題遠比長篇大論難上許多。洛杉磯時報專欄作家洛佩茲（Steve Lopez）則稱，未來雖有變數，但他個人認為，前聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）整體來說，是辯論場上最穩健的參賽者，也最具市長相。

辯論的參加者，除了巴斯以外，還有洛市市議員梁家訓（Kevin de León，前譯德利昂）、洛市檢察長富爾（Mike Feuer）、市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）、富豪卡魯索（Rick Caruso）。

洛佩茲為了獲取多方意見，聘請五位觀察員提供多元意見，包括西洛杉磯的軟體工程師Mike Eveloff，播佑岡商會的Jennifer Lahoda，高中歷史老師Ron Gochez，北嶺州大圖書華裔 館員Yi Ding，退休藥劑師Mike Washington，其中多人還參與不同的倡議團體。

多位觀察員都認為，遊民與犯罪議題由來已久，一場90分鐘辯論會，實在很難真正提出像樣的解決方案，「把遊民請出街頭」，大家都會說，但是要怎麼「請」才是問題，而且還有預算與任期問題。

巴斯就說，上任首年就要新建1萬5000戶住宅，卡魯索加碼到3萬。但正如Mike Washington所說，他真的不知道有多少人會相信卡魯索；另一名觀察員 Ron Gochez則說，卡魯索自己就是地產既得利益者，要他解決住房問題，就跟請個縱火犯當消防局長一樣。Jennifer Lahoda則說，遊民問題錯綜複雜，除了安頓與居住的問題，還有最根本的心理健康與藥物成癮問題，更別提生活費高漲、三餐沒有著落、可負擔的住房、幼兒托育與醫療服務。

犯罪問題則更複雜。Mike Washington說，就他聽來，卡魯索與布斯凱諾都在危言聳聽，好像只要增加員警人數就等於解決犯罪問題。Jennifer Lahoda也附和，犯罪問題不能單靠增加警力，因為犯罪背後是貧窮、生計等等難關的綜合症。

Mike Eveloff則說，巴斯說她對洛市治安的滿意度是10分，但是他可一點都不覺得安全；華裔Yi Ding也說，社區裡一堆針對亞裔的攻擊事件，因此公共安全是她的優先議題，五位參選人裡只有巴斯能夠看出不同社區的需要，富爾真的提出具體方案。不過， Ron Gochez雖然對每個參選人都不滿意，但還是認為梁家訓與富爾看出了遊民問題的重點，畢竟在民主黨執政下，問題只會更糟。

不論個人對參選人的偏好，但是每個觀察員都同意，做比說更重要，初選投票前固然可以把政見講得天花亂墜，但是過了初選、贏得大選後，誰能真正兌現政見，才是真正考驗。