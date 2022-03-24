我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

洛市長參選人辯論 聚焦遊民、治安 洛時作家看好巴斯

編譯組／綜合報導
五名主要的洛市市長候選人辯論，遊民和治安問題成焦點。（CNN）
五名主要的洛市市長候選人辯論，遊民和治安問題成焦點。（CNN）

洛杉磯市長初選倒數兩個月，五位有意角逐的參選人22日晚間展開公開辯論，他們的主要議題不外乎遊民與犯罪問題，但誠如觀察員所說，解決問題遠比長篇大論難上許多。洛杉磯時報專欄作家洛佩茲（Steve Lopez）則稱，未來雖有變數，但他個人認為，前聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）整體來說，是辯論場上最穩健的參賽者，也最具市長相。

辯論的參加者，除了巴斯以外，還有洛市市議員梁家訓（Kevin de León，前譯德利昂）、洛市檢察長富爾（Mike Feuer）、市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）、富豪卡魯索（Rick Caruso）。

洛佩茲為了獲取多方意見，聘請五位觀察員提供多元意見，包括西洛杉磯的軟體工程師Mike Eveloff，播佑岡商會的Jennifer Lahoda，高中歷史老師Ron Gochez，北嶺州大圖書華裔館員Yi Ding，退休藥劑師Mike Washington，其中多人還參與不同的倡議團體。

多位觀察員都認為，遊民與犯罪議題由來已久，一場90分鐘辯論會，實在很難真正提出像樣的解決方案，「把遊民請出街頭」，大家都會說，但是要怎麼「請」才是問題，而且還有預算與任期問題。

巴斯就說，上任首年就要新建1萬5000戶住宅，卡魯索加碼到3萬。但正如Mike Washington所說，他真的不知道有多少人會相信卡魯索；另一名觀察員 Ron Gochez則說，卡魯索自己就是地產既得利益者，要他解決住房問題，就跟請個縱火犯當消防局長一樣。Jennifer Lahoda則說，遊民問題錯綜複雜，除了安頓與居住的問題，還有最根本的心理健康與藥物成癮問題，更別提生活費高漲、三餐沒有著落、可負擔的住房、幼兒托育與醫療服務。

犯罪問題則更複雜。Mike Washington說，就他聽來，卡魯索與布斯凱諾都在危言聳聽，好像只要增加員警人數就等於解決犯罪問題。Jennifer Lahoda也附和，犯罪問題不能單靠增加警力，因為犯罪背後是貧窮、生計等等難關的綜合症。

Mike Eveloff則說，巴斯說她對洛市治安的滿意度是10分，但是他可一點都不覺得安全；華裔Yi Ding也說，社區裡一堆針對亞裔的攻擊事件，因此公共安全是她的優先議題，五位參選人裡只有巴斯能夠看出不同社區的需要，富爾真的提出具體方案。不過， Ron Gochez雖然對每個參選人都不滿意，但還是認為梁家訓與富爾看出了遊民問題的重點，畢竟在民主黨執政下，問題只會更糟。

不論個人對參選人的偏好，但是每個觀察員都同意，做比說更重要，初選投票前固然可以把政見講得天花亂墜，但是過了初選、贏得大選後，誰能真正兌現政見，才是真正考驗。

遊民 洛杉磯 華裔

上一則

油價狂飆 加州總檢長警告煉油廠：勿非法操縱市場

下一則

桑德斯陣營鼓動羅康納選總統 羅康納：我支持拜登連任

延伸閱讀

解決近萬遊民露宿街頭問題 金山市議員再提案

解決近萬遊民露宿街頭問題 金山市議員再提案
屋崙遊民微型屋火災 市議員勵琪籲全面調查

屋崙遊民微型屋火災 市議員勵琪籲全面調查
洛市長參選人梁家訓：盼成立新遊民扶助機構

洛市長參選人梁家訓：盼成立新遊民扶助機構
槍殺牙買加移民 賓州男不起訴 檢方：屬正當防衛

槍殺牙買加移民 賓州男不起訴 檢方：屬正當防衛

巴斯競選洛市長 左派不滿其遊民、警政預算政綱

巴斯競選洛市長 左派不滿其遊民、警政預算政綱
洛杉磯市長初選 洛縣檢長賈斯康意外成主角

洛杉磯市長初選 洛縣檢長賈斯康意外成主角

熱門新聞

21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40
爾灣市是近年受到新移民喜愛的城市之一。（爾灣市府臉書）

全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

2022-03-19 02:16

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高