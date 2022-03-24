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華埠服務中心蒙市診所 開張

記者丁曙／蒙特利公園市報導
華埠服務中心蒙特利公園市診所開張典禮，民選官員和各界代表剪綵祝賀。（記者丁曙／攝影）
華埠服務中心蒙特利公園市診所開張典禮，民選官員和各界代表剪綵祝賀。（記者丁曙／攝影）

華埠服務中心（CSC）蒙市健康診所（Health Clinic）3月23日上午正式開張，在華人過半和新移民眾多的城市提供健康醫療服務，由經驗豐富的醫療專業人員提供門診、牙科和心理諮商，並以多種語言提供低收費的常見醫療保健服務，為華人社區帶來又一個醫療中心。

華埠服務中心執行長伍競群說，在疫情重創社區和民眾健康兩年後，這家擁有先進設施的診所進駐華人社區，已於今年2月28日開始為社區提供三合一的醫療服務，包括醫療、牙科和心理諮商。新診所占地面積8000平方呎，位於蒙市商業中心區，也是華埠服務中心（CSC）旗下的第五間診所，致力為社區提供卓越的醫療服務。

華埠服務中心蒙特利公園市診所牙科診療室設施先進。（記者丁曙／攝影）
華埠服務中心蒙特利公園市診所牙科診療室設施先進。（記者丁曙／攝影）

註冊護士及護理科學碩士李鈴介紹，新診所有多間身體健康檢查室、六張牙科診療躺椅，以及五個心理治療座椅。診所雇用兩位全職駐診醫師、兩位兼職醫師以及數位特約醫師，平均每日有四位醫師看診，可以接待20位病人。特約醫師自己有診所，每周來這裡看診一次。病人求診以預約為主，但也接受無預約門診病人。

該診所接受加州醫療保險（白卡）丶聯邦醫療保險（紅藍卡）、HMO和PPO等多種健保計畫等，服務對象從幼兒到老人，也有兒科服務。診所同洛杉磯加大（UCLA）等大醫院有合約，某些病人可以轉診。

門診時間每周一至周六上午8點至下午5點，地址: 855 S. Atlantic Blvd. Monterey Park, CA 91754。

國會眾議員趙美心（Judy Chu）、蒙市市長羅霈霆、聖蓋博市市長丁言愉、周邊城市議員以及洛杉磯縣政委員（Supervisor）辦公室代表，華人社團代表等數百人出席開幕典禮。

趙美心讚揚，華埠服務中心的醫療診所堅持服務，而且擴大服務。疫情肆虐兩年來，造成醫療資源短缺，特別是少數族裔社區，因此華埠服務中心醫療診所現在來到蒙市，幫助人們抵擋疫情病毒、維護健康，該診所提供的家庭門診、牙科和心理諮商，正是人們特別是亞太裔社區迫切需要的健康服務。

聖蓋博市長丁言愉向華埠服務中心執行長伍競群（左）頒發賀狀。（記者丁曙／攝影）
聖蓋博市長丁言愉向華埠服務中心執行長伍競群（左）頒發賀狀。（記者丁曙／攝影）

聖蓋博市長丁言愉當天起了大早去市府要了一份祝賀狀。他說，聖蓋博市也有一個華埠社區醫療中心，位於Las Tunas大街，自2017年開張以來服務市民，十分便利。如今同樣的便民措施來到蒙特利公園市，值得祝賀。

華埠服務中心蒙特利公園市診所醫護人員開心大合影。（記者丁曙／攝影）
華埠服務中心蒙特利公園市診所醫護人員開心大合影。（記者丁曙／攝影）

聖瑪利諾學區教委張志堅具有公共衛生服務背景，他也是華埠醫療中心專業委員會董事，他到場祝賀表示，社區診所方便當地居民就醫，特別醫護會講廣東話或普通話，十分便利華人新移民。

華埠 華人 聯邦醫療保險

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