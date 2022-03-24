喜市議員選舉 陳金凱莉籲支持洛警強生

喜瑞都市市議員候選人Lynda Johnson，受到該市前市長陳金凱莉的背書支持。（Lynda Johnson提供）

喜瑞都 市（Cerritos）4月12日將舉行兩席市議員換屆選舉（General Municipal Election），前華人市長陳金凱莉（Carol Chen）呼籲選民支持琳達．強生（Lynda Johnson），指出她是洛杉磯 縣現役警員，選舉政見以社區治安為優先，有助於提升市民當前最切的安全問題。

陳金凱莉表示，當下市民和家長們對漸趨惡化的社區治安感到不安，議會需要具有執法知識的強有力的領導者，來積極規畫和加強社區的安全。強生正是這樣的候選人。

強生受訪時表示，公共安全是她最專注的優先議題，她的職責就是確保市民的關切能夠受到重視。目前，她已獲得洛杉磯縣警局長維拉紐瓦( Alex Villanueva )和全美最大的洛杉磯縣警察工會（Association for Los Angeles Deputy Sheriffs，ALADS）背書。此外，她擁有35年政府工作經驗，可以借鏡政府和警局的經驗和資源，支援喜瑞都市的市政建設和公共安全。

強生曾任ABC學區 教委六年，任內針對代價高昂的學區建設公債公投案，她是唯一投票反對的教委，使喜瑞都市民免於繳納數百萬元稅金。

強生表示，如果當選市議員，將全力支持喜市耆英長輩計畫，努力確保喜市街道及人行道完善修復，市樹修剪賞心悅目。有關喜瑞都市新住宅開發，她將傾聽市民的心聲，做出明智的決策。

4月12日舉行的喜市市議員選舉共有七人角逐兩席，並因華裔市長胡張燕燕任期屆滿時不再競選連任，因此將有一個公開席位。候選人除了強生，包括現任市議員Frank Aurelio Yokoyama，以及華裔候選人黃正芬（Jennifer Hong），也是現任的喜市都市公園和休閒委員。另外尚有Sam Desai、Ernie Nishii、Rocky Pavone、Patricia Murray。