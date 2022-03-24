聖蓋博市府5委員會職缺 開放申請 4月1日截止

聖蓋博市政廳五個委員會現接收申請。（市府官網）

聖蓋博 市府正在接受志願者申請，在該市府五個委員會中任職。這些委員會幫助市議會就若干重要事項提供建議，截止時間2022年4月1日。

公務員委員會職位空缺三席，該委員會由五人組成，負責聽取員工關於紀律處分上訴。申請人必須居住在聖蓋博市。

社區服務委員會職位空缺兩席。該委員會由五名成員組成，為市議會、社區服務工作人員和社區之間，針對社區服務和休閒計畫和活動相關事宜提供溝通聯繫。申請人必須居住在聖蓋博市。

設計審核委員會職位空缺三席。委員會由五名成員組成，包括來自建築、景觀建築、工程和建築設計等設計專業的代表。委員會負責審查商業和住宅的建築與景觀，申請人沒有居住地點的要求。

歷史保護和文化資源委員會空缺兩席。該委員會由五名成員組成，針對與市內文化資源的識別、保護、保存和登記有關主題向市議會提供建議。申請人沒有居住地點要求。

都市計畫委員會職位空缺三席。該委員會由五名成員組成，他們考審查地目變更、細分、開發計畫和有條件使用許可申請。委員會就總體規畫、土地使用和分區標準的修訂向市議會提出建議。申請人必須居住在聖蓋博市。

有興趣的人士可通過 https://www.sangabrielcity.com/1372/Become-a-Commissioner、聖蓋博市政廳書記、或致電626-308-2800申請。